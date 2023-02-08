Kuşadası Belediyesi’nde Buruk Meclis Toplantısı

Kuşadası Belediyesi’nin Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonucu birçok kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle buruk geçti. Gündem maddelerinin görüşülmesi öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ömer Günel, “Resmî açıklamalara göre çok sayıda can kaybımız, yaralımız ve daha göçük altında olan vatandaşlarımız var. Türk Milletinin başı sağ olsun” dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası’nda yapıldı. Toplantı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde birçok kişinin yaşamını yitirmesi ve çok sayıda yaralının olması nedeniyle üzüntülü bir şekilde gerçekleşti. Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye’nin 10 ilinde yıkıma neden olan depremde vefat eden vatandaşların aileleri ve yakınlarına taziye mesajlarını iletip, yaralılara acil şifalar diledi.

Başkan Günel: ‘Türk milletinin başı sağolsun’

Meclis gündeminin görüşülmesi öncesinde konuşan Başkan Ömer Günel, “Dün itibari ile ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden 10 ilimiz etkilendi. Bugün yapılan resmî açıklamalara göre 4 bine yakın can kaybımız, çok sayıda yaralımız ve halen göçük altında olan vatandaşlarımız var. Türk Milletinin başı sağ olsun. Umarım daha fazla can kaybı yaşanmaz. Göçük altındakilere de canlı ulaşabiliriz. Tüm Türkiye gibi bütün kurumlarımızla Kuşadası da seferber oldu. Vatandaşlarımızın desteğiyle kendi gücümüzün yettiği kadar bölgeye ulaştırmak üzere toplanan yardım malzemelerini Aydın Valiliği ve AFAD birimlerine teslim ediyoruz. Ayrıca konuyla ilgili hassasiyet gösteren başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm meclis üyelerimize, siyasi partilere teşekkür ediyorum” dedi.

Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında, Kuşadası’nda çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüten amatör spor kulüplerine maddi destek verilmesi kararı alındı. Kuşadası Belediye Spor Kulübü’ne 850 bin TL, Kuşadası Küçükada Spor Kulübü’ne ise 50 bin TL nakdi yardım yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. Kuşadası Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Murat İnan’ın diğer spor kulüplerine de desteklerin artması yönündeki talebi üzerine Başkan Ömer Günel, 3 buçuk yıllık görev süresinde amatör spor kulüplerinden gelen hiçbir destek teklifini reddetmediklerini, aksine düzenli bir biçimde ayni yardımda bulunduklarını ifade etti.

Kuşadası Belediye Meclisi şubat ayı toplantısında alınan bir diğer önemli karar ise ‘Eşitlik Komisyonu’ kurulması oldu. CHP’li Meclis Üyelerinden Melahat Yaylacı ve Funda Şenol ile AKP’li Arzu Bayraktar’ın yer aldığı komisyon, yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek projelerde hak temelli çalışan yerel sivil toplum kuruluşları ve belediyenin farklı birimleriyle iş birliği kurarak kentlilerin ihtiyaçları yönünde çalışmalar yürütecek.