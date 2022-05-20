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Kuşadası Belediyesi’nce açılan Fosil ve Mineral Müzesi, Tarihi Kentler Birliği ödüle layık görüldü

Tarihi Kentler Birliği’nin ilk kez 2016 yılında düzenlendiği Müze Özendirme Yarışması, 6’ncı kez gerçekleştirildi. Bu yıl Jüri Özel Ödülü, El Sanatları ve Zanaat Müzeleri, Yaşam Kültürü Müzeleri, Kent Kültürü Müzeleri, Sanat ve Edebiyat Müzeleri, Milli Mücadele Müzeleri ve Doğa Tarihi Müzeleri olmak üzere 7 kategoride ödül verilen yarışmaya 15 belediye, toplam 17 müzeyle başvurdu. Yarışmanın seçici kurulunda Ahmet Erdönmez, Aziz Elbas, Y. Metin Keskin, Sezer Cihan, S. Yeşim Dizdaroğlu ve Kibele Eren yer aldı.

AYDIN 20.05.2022, 13:04
Kuşadası Belediyesi’nce açılan Fosil ve Mineral Müzesi, Tarihi Kentler Birliği ödüle layık görüldü

Tarihi Kentler Birliği’nin ilk kez 2016 yılında düzenlendiği Müze Özendirme Yarışması, 6’ncı kez gerçekleştirildi. Bu yıl Jüri Özel Ödülü, El Sanatları ve Zanaat Müzeleri, Yaşam Kültürü Müzeleri, Kent Kültürü Müzeleri, Sanat ve Edebiyat Müzeleri, Milli Mücadele Müzeleri ve Doğa Tarihi Müzeleri olmak üzere 7 kategoride ödül verilen yarışmaya 15 belediye, toplam 17 müzeyle başvurdu. Yarışmanın seçici kurulunda Ahmet Erdönmez, Aziz Elbas, Y. Metin Keskin, Sezer Cihan, S. Yeşim Dizdaroğlu ve Kibele Eren yer aldı.

TKB Müze Özendirme Yarışması’nda Kuşadası Belediyesi tarafından kentin tarihi ana aksı olan Yıldırım Caddesi üzerinde kurulan Mineral ve Fosil Müzesi, “Doğa Tarihi Müzeleri” kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Mineral ve Fosil Müzesi, TKB tarafından “Zengin doğa tarihi koleksiyonunu tarihi bir yapıda kentliyle buluşturmasının yanında doğa tarihi ile ilgili sürdürdüğü eğitim çalışmaları sayesinde kent sakinleri ve gençler arasında farkındalık oluşturması nedeniyle” ödüle değer bulundu.

Tarihin derinliklerine yolculuk

Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanıp bölgenin kalkınma ajansı iş birliğinde yürütülen “Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi” çerçevesinde restore edilen tarihi binada açılan Mineral ve Fosil Müzesi’nde, Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerine ve farklı zaman dilimlerine ait birbirinden ilginç ve kıymetli fosil ve mineral örnekleri sergileniyor. Doğal taş ve minarelerden yapılmış tamamı el işi objeler de müzeye ayrı bir renk katıyor. Doğada binlerce yılda oluşmuş mineral ve fosilleri meraklıları ile buluşturmak amacıyla açılan Mineral ve Fosil Müzesi, ziyaretçilerine tarihin derinliklerine doğru yolculuk yapma ve ufuk açıcı bilgilere sahip olma olanağı sunuyor.

Müzeler sokağı projesinin ilk halkası

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tarihi Kentler Birliği gibi önemli bir kuruluş tarafından ödüle layık görülmenin mutluluk verici olduğunu belirterek “Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden olan kentimize artı değer katmak, yeni çekim ve cazibe merkezleri yaratarak 4 mevsim yaşayan bir kent haline getirmek için sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde Fosil ve Mineral Müzesi projesini yaşama geçirdik. Bu müzenin bizler için önemi, kentimizin tarihi ana aksı olan Yıldırım Caddesi ile ilgili olarak hayalini kurduğumuz ve projelendirme çalışmalarını sürdürdüğümüz Müzeler Sokağı’nın ilk halkası olmasından kaynaklanıyor. TKB tarafından layık görüldüğümüz Müze Özendirme Ödülü, azmimizi ve motivasyonumuzu artıracaktır. Tüm TKB yönetimine ve seçici kurulun değerli üyelerine Kuşadası halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

2022 TKB Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni, Haziran ayında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan TKB Kahramanmaraş Buluşması çerçevesinde düzenlenecek.

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