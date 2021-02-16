Kuşadası Belediyesi tarafından yaptırılan Yeniköy İlköğretim Okulu ek binası hizmete girdi

Kuşadası Belediyesi tarafından eğitime destek olmak amacıyla Yeniköy İlköğretim Okulu’nda, yaptırılan özel eğitim sınıfının inşaatı tamamlandı. Ek binanın açılışını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel birlikte yaptı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, Yeniköy Mahallesi sakinlerinden gelen talep üzerine Yeniköy İlkokulu’na yaptırdığı okul öncesi özel eğitim sınıfının inşaatı tamamlandı. Ek binanın açılışı için okulda bir tören düzenlendi. Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile Yeniköy İlköğretim Okulu Müdürü Fatih Şener katıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kurdele keserek sınıfın açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta bir konuşma yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “Kuşadası Belediyesi’ne böylesine önemli bir eğitim yuvasını ilçemize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Burada eğitim verecek öğretmenlerimize de başarılar diliyorum. Çocuklarımızın burada en iyi şekilde eğitim alıp yarınlara en güzel biçimde hazırlanacağını düşünüyorum. Eğitime yapılan bu yatırımla aslında ülkemizin geleceğine yatırım yapıldı” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha rahat ve güvenilir bir ortamda eğitim görebilmeleri için çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Kentimizde bulunan okullara elimizden geldiğince destek vermeye devam ediyoruz. Özel eğitim sınıfının açılmasıyla Yeniköy İlkokulu’nun önemli bir eksiğini gidermiş olduk. Başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Aynı anda dört öğrencinin eğitim alabileceği bir derslik ve bir tuvaletin bulunduğu ek binanın yapıldığı Yeniköy İlköğretim Okulu’nun bahçe duvarları ise grafiti sanatçıları Melih Deniz Akduman, Hasan Can Ünal ve Süleyman Seykan tarafından resimlerle süslendi.