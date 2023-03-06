Kuşadası Belediyesi tanıtım çalışmalarına hız verdi

Kuşadası Belediyesi, kentin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak amacıyla belirlediği fuar takvimi çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayında Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen Vakantiebeurs Turizm Fuarı’na katılarak tanıtım çalışmalarının startını veren Kuşadası Belediyesi, 2023 yılı turizm sezonu öncesinde 3 büyük fuarda daha yerini alacak.

2023 yılı turizm sezonu öncesi fuar takvimini Hollanda’nın Utrecht kentinde Ocak ayında gerçekleştirilen Vakantiebeurs Turizm Fuarı’na katılarak açan Kuşadası Belediyesi’nin bir sonraki durağı, 7-9 Mart tarihleri arasında Almanya’nın Başkenti Berlin’de düzenlenecek olan ITB Berlin Turizm Fuarı olacak. Kuşadası Belediyesi, dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin’de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na (TGA ) ait stant alanında çeşitli görsel materyallerle ziyaretçilere kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile konaklama imkanlarının tanıtımını yapacak.

Kuşadası Belediyesi, ITB Berlin Turizm Fuarı’nın ardından hız kesmeden Polonya’ya geçerek ITTF Warsaw’a katılacak. 16 Mart’ta kapılarını Başkent Varşova’da bulunan Kültür ve Bilim Sarayı’nda açacak olan turizm fuarı, Kuşadası’na daha çok Polonyalı turist çekmek, uluslararası alanda faaliyet gösteren turizmcilerle birebir görüşme şansı elde etmek ve seyahat acenteleriyle çeşitli anlaşmalara imza atma şansını yakalamak açısından büyük önem taşıyor.

Kuşadası Belediyesi’nin tanıtım çalışmalarındaki son durağı ise farklı coğrafyalardan turizm profesyonelleri ile tatil tüketicilerini ağırlayan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) olacak. İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde 12-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan EMITT, her yıl yaklaşık 80 bin sektör profesyoneli ile dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu fırsatlardan faydalanmak isteyen turistleri ağırlıyor. Kuşadası Belediyesi’nin, geçen yıl ‘en başarılı ekip çalışmasını gerçekleştiren destinasyon’ seçilerek bir plaketle ödüllendirildiği EMITT, dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alıyor.

“Birebir görüşme şansı yakalıyoruz”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turizm bölgelerinin tanıtımı açısından fuarların büyük bir önem taşıdığını belirterek, “Turizmcilerle iş birliği içerisinde katılım sağlanacak olan fuarlarda turizm alanında faaliyet gösteren aktörler ve profesyonellerle birebir görüşme şansı yakalıyoruz. Uluslararası turizm fuarları, Kuşadası’na daha çok turist çekmemizi sağlıyor. Bu nedenle fuarları çok önemsiyoruz. Katılacağımız turizm fuarlarında Kuşadası’nın doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra pandemi sonrası ortaya çıkan ‘yeni turizm’ anlayışı çerçevesinde tasarlanan ve geçtiğimiz turizm sezonunda binlerce kampçıyı ağırlayan Ada Camping gibi alanlarımızı da etkin bir şekilde tanıtacağız” diye konuştu.