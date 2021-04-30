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Kuşadası Belediyesi tam kapanmada hijyen çalışmalarına ağırlık verdi

Kuşadası Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemini hizmette fırsata çevirmek için harekete geçti. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne (TİM) bağlı ekiplerce kentin farklı noktalarında detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütülmeye başlandı. Çalışmada, çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanlar kullanılıyor.

AYDIN 30.04.2021, 15:13
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Kuşadası Belediyesi tam kapanmada hijyen çalışmalarına ağırlık verdi

Kuşadası Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemini hizmette fırsata çevirmek için harekete geçti. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne (TİM) bağlı ekiplerce kentin farklı noktalarında detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütülmeye başlandı. Çalışmada, çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanlar kullanılıyor.

Türkiye genelinde, korona virüse yönelik önlemler kapsamında 17 Mayıs saat 05:00’te sona erecek olan tam kapanma dönemi başladı. Uygulamayla birlikte Kuşadası Belediyesi de tam zamanlı kapanma dönemini hizmette fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin yenilenen turistik çarşıları, İnönü Caddesi, Hasan Reis Bulvarı ve sahil bandında korona virüse karşı detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Dezenfeksiyon ekiplerinin güçlendirilmiş bitkisel formüllü doğaya zarar vermeyen temizlik ürünleriyle gerçekleştirdiği hijyen çalışması vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Tam zamanlı kapanma döneminde belediye hizmetlerinin her alanda kesintisiz olarak devam edeceğini vurgulayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bir yılı aşkın süredir Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek için çalışıyoruz. Bu mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bir yandan kent genelinde hijyen çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan hemşehrilerimizin bu süreçte hiçbir mağduriyet yaşamaması için sosyal belediyecilik alanındaki hizmetlerimizi aksatmadan yerine getireceğiz” diye konuştu.
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