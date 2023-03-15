Kuşadası Belediyesi süt dağıtımına başladı

Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocukları için süt desteğinde bulunmaya başladı. Süt desteğini ulaştırmak için ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine dağıtımın ilk gününde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel ve Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de eşlik etti.

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi, Güvercin Masaya yapılan başvurular sonrası belirlediği ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına süt desteği sunmaya başladı. Haftada 2, ayda 8 litre olmak üzere ailedeki her çocuk için ayrı yapılan süt desteği, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından “Süt Dağıtım Araçları” ile ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine teslim edildi. Tire Süt Kooperatifi’nden temin edilen ve 1 litrelik tetra pak ambalajlar içerisinde evlere ulaştırılan sütler çocukların yüzünü güldürdü.

“Kuşadası Çocuklar Lıkır Lıkır Süt İçiyor” sloganı ile yaşama geçirilen süt desteği ziyaretlerinin ilk gününe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel ve Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de katıldı. Süt desteği projesi, İkiçeşmelik Mahallesi’nde gerçekleştirilen ilk ev ziyareti ile başladı. Ziyarete eşlik eden Başkan Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel, çocukların kemik gelişimi ve sağlıklı büyümesi için kalsiyumun önemine dikkat çekerek “Bir anne ve bir eğitimci olarak bu proje benim için çok önemli. Ben öğretmenliğe ilk olarak İkiçeşmelik Mahallesi’nde başladım. Bu mahalle benim için çok önemli. 2-5 yaş arası çocuklara süt desteğinde bulunuyoruz. Onların kemik ve beyin gelişimlerinin sağlanması için süt tüketimi büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın her gün birer bardak süt içmelerini istiyoruz. Umuyorum ki çocuklarımız da keyifle bu sütleri içecekler ve sağlıklı olacaklar” dedi.