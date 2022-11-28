Kuşadası Belediyesi sponsorluğunda uluslararası gastronomi başarısı

Kuşadası Belediyesi’nin sponsorluğunda kenti temsilen mutfak sanatları konusunda dünyanın iki büyük yarışmasından biri olan Luxemburg Dünya Aşçılık Sanatları Kupası’na katılan Dünya Gastronomi Enstitüsü Türkiye Delegesi ve Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Sezgin ve ekibi, yarışmada 26 madalya ve 5 diploma kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Sezgin, kendilerine destek olan Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

Luxemburg’da 26-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ve Türk mutfağının dünyaya tanıtımı için oldukça önemli olan Luxemburg Dünya Aşçılık Sanatları Kupası’na Anadolu Aşçılar Federasyonu’nu temsilen katılan Kuşadası merkezli Gastronomi Derneği, 2 gün boyunca toplam 31 eserle yarışarak 9’u altın, 10’u gümüş, 7’si bronz olmak üzere toplam 26 madalya ve 5 diploma kazandı. Gastronomi Derneği Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin ve Kuşadalı takım şefi Tülay Onbul’un Kuşadası’nı temsil ettiği yarışmaya 125’ten fazla ülke ve 3 binin üzerinde şef katıldı. Türkiye’yi temsilen 32 şef, 4 kişilik teknik kadro ve 2 şef yardımcısının yer aldığı yarışmada Türk mutfağının tanıtımına büyük katkı sağladı.

“Altın yürekli başkana ve ekibine teşekkür ederiz"

Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Zengin, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaşarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkürlerini iletti. Sezgin paylaşımında, “4 yılda bir gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük iki yarışmasından biri olan Luxemburg Culinary World Cup (Luxemburg Aşçılık Sanatları Dünya Kupası) yarışmasına Gastronomi Derneği olarak ülkemizi, Kuşadamızı ve federasyonumuz ANFEDORG (Anadolu Aşçılar Federasyonu)’u temsilen katılıyoruz. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi’ne, altın yürekli Başkan Ömer Günel’e ve Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok çalıştık, çok emek sarf ettik ve bayrağımızı en yüksekten dalgalandırıp döneceğiz” dedi.