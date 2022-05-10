Kuşadası Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü Kuruyor

Çevrenin korunması için büyük önem taşıyan geri dönüşüm çalışmalarını titizlik içerisinde sürdüren Kuşadası Belediyesi, Sıfır Atık Müdürlüğü kurma kararı aldı.

Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı Kuşadası Belediyesi Mayıs ayı olağan toplantısında çevreyi korumak için önemli bir karar alındı. 2020 yılında, hizmet binalarında gerçekleştirdiği geri dönüşüm çalışmaları nedeniyle ’Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazanan Kuşadası Belediyesi, kurulacak olan Sıfır Atık Müdürlüğü ile çalışmalarını profesyonel ve kurumsal bir boyuta taşıdı.

Kuşadası Belediye Meclisi toplantısında "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" doğrultusunda Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması talebi oybirliğiyle kabul edildi. Kuşadası Belediyesi, Sıfır Atık Müdürlüğü aracılığıyla kenti çevre kirliliği merkezli iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korumak için profesyonel bir bakış açısı ile çalışma yürütecek.