Kuşadası Belediyesi sanatta engel tanımıyor

Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Engelsiz Tiyatro’da korona virüs pandemisi nedeniyle ara verilen eğitimler kaldığı yerden devam ediyor. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan tarafından verilen eğitimlere Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde eğitim gören engelliler katılıyor.

Açtığı tiyatro kurslarıyla her yaş grubuna hitap eden Kuşadası Belediyesi, engelli vatandaşlara verdiği eğitimlere devam ediyor. Tiyatro yapmak isteyen özel bireyler, Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde kurulan Engelsiz Tiyatro’da eğitim alıyor. Engelli öğrencilerin dikkat ve odaklanma sürelerini arttırmalarını, grup aidiyeti bilinci oluşturmalarını, hayal güçlerini ve sözel iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlayan eğitimler Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan tarafından veriliyor.

Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde eğitim gören engelli bireyler, uzun bir aranın ardından katıldıkları ilk derste, pandemi döneminde hayatın bir parçası haline gelen maske ve sosyal mesafe konularının işlendiği bir skeç oynadı. Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, verdikleri eğitimler ile “Engelsiz Tiyatro” kursiyerleri üzerinde covid-19 salgınına karşı kişisel temizlik bilinci oluşturmak istediklerini belirtti.