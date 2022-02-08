Kuşadası Belediyesi pandemiye rağmen yatırımlara devam ediyor

Kuşadası Belediyesi’nin son 3 yılda elde ettiği finansal başarı artarak sürüyor. 2020 yılında 197 milyon 189 bin 567 olan gelirini 2021 yılında yüzde 23.54 oranında artıran Kuşadası Belediyesi, 2021 yılında kent genelinde yaptığı yatırımları da bir önceki yıla göre yüzde 241.2 oranında artırarak rekor kırdı.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından büyük bir değişim sürecine giren Kuşadası, tarihinin en büyük yatırımı ile karşı karşıya. Kuşadası’nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek için son 3 yılda toplam 160 milyon 734 bin 588 TL’lik yatırım yapan Kuşadası Belediyesi, 2021 yılında adeta bir rekora imza attı.

Pandemi koşullarında geçen 2020 yılı boyunca kente 33 milyon 718 bin 227 TL’lik yatırım yapan Kuşadası Belediyesi, 2021 yılında 115 milyon 47 bin 923 TL’lik yatırım yaptı. 2021 yılında yatırım miktarını bir önceki yıla göre yüzde 241.2 oranında artırdı. Ömer Günel yönetimindeki Kuşadası Belediyesi geride bıraktığı 3 yılda, Nisan 2019 öncesi 5 yıllık döneme göre de yatırım miktarında yüzde 409,29 oranında artış kaydetti.

Kuşadası Belediyesi 2020 yılında 197 milyon 189 bin 567 olan gelirini 2021 yılında yüzde 23.54 oranında artırarak 243 milyon 600 bin 664 TL’ye yükseltti. Uygulanan mali disiplin, tasarruf tedbirleri ve gelir artırıcı çalışmalarla Kuşadası Belediyesi’nin gelirleri Nisan 2019 öncesi 5 yıllık döneme göre ise yüzde 15.99 oranında artış gösterdi. Kuşadası Belediyesi, önceki 5 yıllık dönemden devraldığı bankalara olan kredi borçlarının ise 39 milyon 710 bin 242 TL’sini ödedi.