Kuşadası Belediyesi, öğretmenleri unutmadı

Kuşadası Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler gününde kentte görev yapan öğretmenleri unutmadı. Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu, Güvercin Masa gezici ekibiyle birlikte Kuşadası’ndaki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Öğretmenlere Belediye Başkanı Ömer Günel’in kutlama mesajını da ileterek çeşitli hediyeler takdim eden Mehmet Sarıdedeoğlu, “Bugün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı iyi bir eğitim almaları için emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz için çok anlamlı bir gün. Bizleri bugünlere getiren ve bizden sonraki nesilleri de Cumhuriyetimizin ilke ve inkılapları doğrultusunda yetiştirmeye devam eden bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü Başkanımız Ömer Günel adına kutluyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla anıyorum” diye konuştu.