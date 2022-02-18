Kuşadası Belediyesi, öğrencilerin sınav ücretlerini karşılıyor

Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretlerini karşılamaya başladı. Kuşadası Belediye Belediye Başkanı Ömer Günel, “Geleceğimizin teminatı siz gençlere ekonomik zorluklar engel olmasın diye, eğitime destek bizden, başarı sizden” dedi.

Eğitime verdiği destekle ve sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuruların başlamasının ardından harekete geçerek sosyal yardım alan ve ihtiyaç sahibi ailelerin 12. sınıfa gitmekte olan çocuklarının sınav ücretlerini karşılamaya başladı. ÖSYM tarafından oturum başına 115 TL olarak belirlenen sınav ücretinin üç oturumun tamamına girecek öğrenciler için 345 TL’ye ulaşması üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, başvuruları almaya başladı. Sınav ücretinin karşılanmasını talep eden öğrenciler, Kuşadası Belediyesi’nin www.kusadasi.bel.tr adresli internet sitesinde yer alan formu doldurarak başvuru yapabilecek. Başvurunun ardından yapılacak sosyal inceleme ile ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin çocuklarının sınav ücretleri, başvuru sahipleri tarafından belirtilen hesap numaralarına yatırılacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eğitimin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarına dikkat çekerek “Kuşadalı Genç Kardeşlerim, YKS 2022 sınav ücretlerinizi biz karşılıyoruz. Geleceğimizin teminatı siz gençlere ekonomik zorluklar engel olmasın diye, eğitime destek bizden, başarı sizden” dedi.