Kuşadası Belediyesi Meclisi’nden Filisitin halkı ile dayanışma

Kuşadası Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Üyesi Hasan Çelik Başkanlığı’nda gerçekleşti.

Toplantıda, Millet İttifakı adına söz alan Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek, İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı saldırıları kınayarak “Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kuşadası Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Tarihi Kervansaray’da düzenlendi. Toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in ATM Dubai Turizm Fuarı’nda olması nedeniyle CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hasan Çelik başkanlık yaptı. 38 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısının açılışına Millet İttifakı bileşeni belediye meclis üyelerinin Filistin halkına destek vermek için yaptıkları açıklama damga vurdu.

Millet İttifakı adına açıklamayı yapan Fahrettin Çiçek, “Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail’in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze’ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail’in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail’in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler’in saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze’de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail’in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail’e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Kuşadası Millet İttifakı Meclis Üyeleri olarak, İsrail’in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz” ifadelerini kullandı.