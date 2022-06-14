Kuşadası Belediyesi Makedon öğrencileri ağırladı

Kuşadası Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Projesi çerçevesinde Kuzey Makedonya’nın Ljupco Santov Lisesi’nden gelen öğrencileri ağırladı. Makedon öğrenciler, Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğünü ziyaret ederek kentte yaşama geçirilen projelerle ilgili bilgi aldı.

Kuşadası Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Turizm Derneği (KUKSET) iş birliği içerisinde AB Erasmus+ Projesi çerçevesinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Kocani şehrinde bulunan Ljupco Santov Lisesi’nden organizasyon, yönetim ve ağ oluşturma konularında gözlem yapmak amacıyla Kuşadası’na gelen öğrenciler Angela Astoimenova, İgbal Saidova, Denis Jangelov ile öğretmen Vesna Efremova, AB projeleri, kardeş şehir ilişkileri ile ulusal ve uluslararası ağlara katılım süreçleri gibi konularda iş geliştirme süreçlerini gözlemlemek ve örneklemek amacıyla Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge Önderoğlu Akkuyu Makedon öğrencilere, Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen ve yönetilen projelerin başvuru, proje geliştirme ve takip süreçleri ile ilgili bilgi aktardı.

Kuşadası Belediyesi’ne misafirperverliği ve ilgisi için teşekkür eden öğretmen Vesna Efremova “Kuşadası ile kardeş şehir ilişkilerini geliştirmeyi çok isteriz. Bizi burada çok güzel ağırladınız. Bizlerle paylaşım içerisinde bulunmanızdan dolayı çok mutluyuz. Dün de Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’ni ziyaret etme ve inceleme fırsatı bulduk. Hem Kuşadası Belediyesi’nde gözlemlediklerimizi hem de Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezinden öğrendiklerimizi kendi ülkemizde yaşama geçirmeyi çok isteriz” diye konuştu.