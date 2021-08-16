Kuşadası Belediyesi, kurum içi eğitim çalışmalarını sürdürüyor

Kurum içi eğitime önem veren Kuşadası Belediyesi, personeline yönelik olarak gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle 10 personele proje yazma eğitimi verilecek.

Kuşadası Belediyesi’nin vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla sürdürdüğü kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında belediye personeline proje yazma becerisi kazandırmak amacıyla GEKA’ya yapılan eğitim başvurusu kabul edildi. Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından sunulan “Belediye Personelimiz Proje Yazıyor” başlıklı eğitim ile Kuşadası’nın proje hazırlama kapasitesi artırılarak ulusal ve uluslararası fonlardan daha etkin bir biçimde faydalanması mümkün olacak.

10 personele 25 saat eğitim verilecek

Hibe desteği protokolü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve GEKA temsilcileri arasında imzalandı. GEKA tarafından sunulan, eğitim verme ve danışmanlık sağlama araçları desteği kapsamındaki 2021 Yılı Teknik Destek Programının sağlayacak olduğu hibe ile 18-22 Ekim tarihleri arasında, Kuşadası Belediyesi’nde görevli 10 personel, 25 saatlik eğitim alacak. Personelin proje yazma kabiliyeti kazanacağı eğitimle kurum içi inovasyonun artırılması hedefleniyor.