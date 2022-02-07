Kuşadası Belediyesi konservatuvar öğrencilerini mağdur etmedi

Kuşadası Belediyesi, 2022 yılının Şubat ayına kadar Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı’nın kullanımına sunduğu Tarihi Kervansaray ile ilgili tahsis süresini uzattı. Eğitimlerine Haziran ayı sonuna kadar Kervansaray’ın üst katında devam edecek olan Konservatuvar öğrencileri, 2022-2023 eğitim-öğretim yılını ise Kuşadası Belediyesi tarafından yaptırılacak olan yeni binasında karşılayacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2015 yılında Kuşadası’nda eğitim-öğretim hayatına başladığı halde bina sorunu bir türlü çözülemeyen ADÜ Devlet Konservatuvarı ile ilgili olarak ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve ADÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Gökdaş ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Erkan Yücel Sahnesi’nde öğrencilerin ve ailelerinin katılımı ile bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, ADÜ Devlet Konservatuvarı’nın Kuşadası’nda olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ve kalmasını arzu ettiğini belirterek “Göreve geldiğimiz günden bu yana Kuşadası’nın sadece bir turizm kenti değil, aynı zamanda bir kültür-sanat ve turizm kenti olması gerektiğini söylüyoruz. Bu noktada da müziği ayrıca çok önemsiyor ve kentimizin müzik temasıyla anılması için çabalıyoruz. Bugün Sevgi Sokak’taki bahçe çitlerini bile müzik notalarını kullanarak tasarladık. Birçok yerde heykel sanatına ilişkin eserleri müzikle şekillendiriyoruz. Güvercinada’da başladığımız caz ve müzik günlerini Üniversitemizin de desteğiyle yürütmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza destek veriyoruz ve bu destek büyüyerek devam edecek. Kuşadası bugün halen Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Kişisel deneyimlerin ve farklı taleplerin ön plana çıktığı bir turizm anlayışının hâkim olmaya başladığı günümüzde Konservatuvarın kentimizde olmasını çok önemsiyoruz. Ve elbette ki her şeyden önemlisi çocuklarımızın oradan oraya taşınıp durmasını istemiyoruz. Bunun için bir alternatif geliştirdik” diyerek sözü ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e bıraktı.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Başkan Ömer Günel’le yaptıkları görüşmeler neticesinde halihazırda Tarihi Kervansaray’ın üst katını kullanmakta olan ADÜ Devlet Konservatuvarı’nın Haziran ayı sonuna kadar eğitim-öğretim hayatına aynı yerde devam etmesi yönünde konsensüse vardıklarını söyledi. Kısa süre içerisinde ek bir binanın yapımına başlanacağını ifade eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Huzurlarınızda başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Kendisi her zaman elini taşın altına koyarak desteğini esirgemedi. Belediyenin tüm imkânlarını zorlayarak bu karara vardık. İlk günden itibaren ayrı bir konservatuvar binası hayalimiz vardı. Bunu da en kısa süre içerisinde yaşama geçireceğiz” dedi.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in ardından bir kez daha söz alan Başkan Ömer Günel, Kervansaray’ın Vakıflar’dan kiralanan bir mekan olduğunu belirterek “Kentimiz için büyük önem taşıyan bu tarihi binayı, üst katında butik otelin, alt katında ise yeme-içme ünitelerinin bulunduğu bir mekân olarak Kuşadası turizmine kazandırmak istiyoruz. Ancak çocuklarımızın sıkıntı çekmemesi için bu projemizi bir yıl daha erteleme kararı aldık. Diliyorum ki 2022 yılının Eylül ayında da Konservatuvar binasının kurdelesini hocamla birlikte keseceğiz” dedi.