Kuşadası Belediyesi, ’Karasinekle Mücadele Timi’ kurdu

Kuşadası Belediyesi, son dönemde üreme oranlarında artış görülen karasineklerle mücadele etmek için özel bir ekip kurdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip haşerelerin yoğun olarak ürediği bölgeleri her gün rutin olarak ilaçlıyor.

Tüm Türkiye’de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi çeşitli haşere türlerinin üreme oranlarının hızını arttırdı. Kuşadası Belediyesi de toplum sağlığına zarar veren bu türlerin çoğalmasını engellemek için Temizlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama birimi bünyesinde özel bir ekip kurdu. Ekip, özellikle karasinek sayısının arttığı bölgelerde bitkilere, hayvanlara ve insan sağlına zararı olmayan özel ilaçlarla çalışma yürütüyor. Özel olarak üretilen sinek kovarların da kullanıldığı mücadele bağ, bahçe ve besi çiftlikleri gibi alanlarda sürdürülüyor. Her gün rutin olarak devam eden çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Yaklaşık 20 senedir Davutlar Mahallesi’nde hayvancılık yapan Abdullah Demir “Son dönemde üreme oranları artan karasinekler hem bizi hem hayvanlarımızı çok rahatsız ediyordu. Kuşadası Belediyesi bu durumun önüne geçmek için çiftliğimizi rutin olarak ilaçlıyor. Çalışmadan çok memnunuz. Belediye Başkanımız Ömer Günel ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.