Kuşadası Belediyesi İmar Kanunu’na aykırılıktan 5 bin 224 adet cezai işlem uyguladı

Kuşadası Belediyesi kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. İmara aykırı olduğu tespit edilen yapılara yönelik denetimlerini sıklaştıran Yapı Kontrol Müdürlüğü son 2,5 yıl içerisinde vatandaşlardan gelen 62 bin 330 kaçak yapı ve ruhsata aykırılık evrağını kayıt altına alarak 5 bin 224’ü hakkında cezai işlem yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kaçak yapılaşma ile sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konuda hiç kimseye ayrımcılık yapılması söz konusu olmayacak” dedi.

Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, planlı bir yapılaşma için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1193 yapının sahibine İmar Kanunu’nun 32 ve 42’nci maddelerine göre idari para ve uyarı cezası uygulayan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kanuna aykırı olduğu tespit edilen 1282 yapıyı mühürledi. Ekipler ayrıca İmar Barışı kapsamında 1990 yapının imara uygun hale getirilmesini sağladı.

Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince 32 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirilirken 338 binanın ise mülk sahipleri tarafından yıkılması sağlandı. Öte yandan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan 389 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kaçak yapılaşmayla mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek “Yapı Kontrol Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha denetimleri ile kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçmişte uygulanan yanlış politikalar kentimizde çarpık yapılaşmaya sebep olmuş. Bizim temel amacımız Kuşadası’nı daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak. Kentimizin imar planları dâhilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşma ile sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konuda hiç kimseye iltimas geçilmesi, ayrımcılık yapılması söz konusu olmayacak” diye konuştu.