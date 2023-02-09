Kuşadası Belediyesi ilçeye gelen depremzedelere yardım malzemesi desteğinde bulunuyor

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye’nin 10 ilinde yıkıma neden olan iki ayrı depremin ardından depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, afet bölgesinden Kuşadası’na gelen depremzedelere ihtiyaç malzemesi desteği sağlıyor.

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesinden uzaklaşarak Kuşadası’na sığınan vatandaşlara da yardım ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tespit edilen depremzedelere, Güvercin Masa Gezici ekibi aracılığıyla ihtiyaç durumlarına göre elektrikli ısıtıcı, gıda, yakacak, kıyafet ve sağlık malzemesi desteği yapılıyor. Kuşadası Belediyesi, deprem bölgesinden gelerek desteğe ihtiyacı olan vatandaşları misafir eden Kuşadalılara 444 71 14 numaralı Güvercin Masa Çözüm Merkezi’ni arayarak hangi yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Depremde evi hasar gördüğü için ailesiyle birlikte Hatay’dan Kuşadası’na gelen Özkan Kutsal, “Depremin olduğu ilk gün arabamızda sabahladık. Hatay’da çok kötü bir durum olduğu için damadım, kızım, çocuklarım ve torunlarımla Kuşadası’na gitmeye karar verdik. Kuşadası Belediyesi, talep ettiğimiz temel ihtiyaç malzemelerini anında evimize kadar getirdi. Kuşadası’nda çok güzel bir dayanışma örneği sergileniyor. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinden Kuşadası’na sığınan Nesip Kahraman da, “Depreme uykuda yakalandık. Oturduğumuz dairenin bulunduğu apartmanda yarıklar oluştu. Kuşadası’nda akrabalarımız olduğu için buraya gelmeyi tercih ettik. Kuşadası Belediyesi’nin, depremin meydana geldiği ilk günden bu yana geçen sürede afet bölgesine en fazla yardım gönderen belediyelerden biri olduğunu biliyorum. Bugün talep ettiğimiz elektrikli ısıtıcı, battaniye, yatak ve gıda kolisi benzeri yardımları da bize ulaştırdılar. Deprem, insan hayatında çok büyük bir mağduriyete neden oluyor. Zor günlerde yanımızda olan Kuşadası Belediyesi ve çalışanlarına minnettarız” diye konuştu.