Kuşadası Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdiği desteği sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi’nde meydana gelen depremde evleri hasar gören Kuşadalılara gıda paketi dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmayı sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tespit edilen vatandaşlara ihtiyaç durumlarına göre nakdi, yakacak ve gıda desteği yapılıyor. Ekipler bir yandan da pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören, fakat uygun cihazı olmadığı için internet üzerinden verilen derslere katılamayan çocukları tespit ederek tablet bilgisayar dağıtıyor. Son olarak geçtiğimiz Ekim ayında İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve Kuşadası’nı da etkileyen 6,6’lık deprem nedeniyle evleri ağır hasar gören ailelere gıda desteği yapıldı. İçerisinde temel gıda ürünlerinin yer aldığı paketler Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar tarafından ailelere teslim edildi.

Kuşadası Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelere verdiği desteğin aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Bugün geçtiğimiz Ekim ayında Ege Denizi’nde meydana gelen deprem sonucu evleri hasar gören hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Belediye Başkanımız Ömer Günel’in selamlarını ileterek, sıkıntılarını dinledik. Kendileri için hazırladığımız gıda paketlerini teslim ettik. Depremin olduğu 30 Ekim tarihinden itibaren vatandaşlarımızın sürekli yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.