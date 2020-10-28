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Kuşadası Belediyesi halk sağlığıyla ilgili denetimleri arttırdı

KUŞADASI BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ PAZARLARDA HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATACAK ŞEKİLDE GIDA SATIŞINA ENGEL OLMAK İÇİN ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

AYDIN 28.10.2020, 09:41
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Kuşadası Belediyesi halk sağlığıyla ilgili denetimleri arttırdı

Kuşadası Belediyesi, ilçe genelindeki pazarlarda halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde gıda satışına engel olmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu amaçla, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate alarak esnafa yönelik gerçekleştirdikleri denetimleri sürdürüyor.

Kuşadalıların daha sağlıklı, hijyenik ve kaliteli gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, ilçe genelindeki pazarlarda yaptığı denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri’ne bağlı ekipler son olarak kent merkezindeki kapalı pazar yerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli gıda mühendislerinin de katıldığı bir denetim yaptı. Denetimde; açıkta satılan süt ve peynir ürünleri, yumurta ve beyaz et satışı yapan pazarcılara uyulması gereken gıda mevzuatı hakkında bilgi verildi. Gıdaların son tüketim tarihlerinin de kontrol edildiği uygulamada, deniz mahsulü satan esnafın ürünlerini koyduğu tezgahların hijyen kurallarına uygun olup olmadığına bakıldı. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında çay ocakları ile restoranların mutfakları da denetlendi. Esnaf ile pazara alışveriş yapamaya gelen vatandaşlar ise maskelerini takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıldı.

Kuşadası’nda halkın sağlığıyla oynanmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Vatandaşlarımızın sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz. Gıda ürünü satan kişi ve işletmeleri düzenli aralıklarla denetleyerek sağlık ve hijyen kurallarını ihlal eden işletmeler hakkında cezai işlem uyguluyoruz. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değil” diye konuştu.

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