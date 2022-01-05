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Kuşadası belediyesi halk sağlığı için çalışmayı sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından obezite başta olmak üzere bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi hedefi ile sürdürülen ücretsiz diyetisyen hizmetinden 2021 yılında 1235 kişi faydalandı.

AYDIN 05.01.2022, 14:50
Kuşadası belediyesi halk sağlığı için çalışmayı sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından obezite başta olmak üzere bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi hedefi ile sürdürülen ücretsiz diyetisyen hizmetinden 2021 yılında 1235 kişi faydalandı.

Halk sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız devam eden Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından verilen ücretsiz diyetisyen hizmeti 2021 yılında da büyük ilgi gördü. Kuşadası Belediyesi’nde görevli 2 uzman diyetisyen tarafından sürdürülen hizmet kapsamında 2021 yılında 968’i kadın 267’si erkek olmak üzere 1235 kişi, beslenme danışmanlığı hizmetinden yararlandı. Kuşadası Belediyesi Sağlık Merkezi ile Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda verilen bireysel beslenme danışmanlığı hizmetinden faydalanan kişilere bir yandan ihtiyaca göre uygun beslenme listesi hazırlanırken bir yandan da sağlıklı beslenmenin püf noktaları anlatıldı. Ayrıca danışanların vücut analizleri ve kilo takipleri de yapıldı. 15 günlük, 1, 3 ve 6 aylık periyotlarda verilen ücretsiz beslenme danışmanlığından yararlanan Kuşadalılar aldıkları hizmetten oldukça memnun.

Beslenme danışmanlığı hizmetinin yanı sıra çeşitli panel, konferans ve seminerler aracılığıyla da toplumda sağlıklı beslenme bilinci oluşturmayı amaçlayan Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 2021 yılında sporcu ve hamile beslenmesi gibi konularda düzenlenen eğitimlere 200 kişi katıldı. Öte yandan Sevil Yaşar Altaş Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi’nde ‘Yaparak Öğreniyorum’ projesi kapsamında çocuklar için beslenme atölyesi düzenlendi. Uzman diyetisyenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikle 5-16 yaş arası 120 çocuğa yeterli ve dengeli beslenmenin önemi çeşitli oyunlar ve drama etkinlikleri yoluyla anlatıldı.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli uzman diyetisyen Melisa Akol, “Ücretsiz olarak verdiğimiz bireysel beslenme danışmanlığı hizmetine 2021 yılında Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Bir yıl içerisinde yaklaşık 1235 kişiyle görüştük. Danışanlarımıza ilk geldiklerinde 1 saat, sonrasında ise yarım saat zaman ayırıyoruz. İlk olarak beslenme düzenlerini öğreniyoruz. Daha sonra ise ihtiyaçlarına göre yeni beslenme programı hazırlıyoruz” dedi.

Kuşadası Belediyesi’nden beslenme danışmanlığı hizmeti alan Münüre Dokur da “, “Yaklaşık 1 yıldır Kuşadası Belediyesi’nin sunduğu ücretsiz diyetisyen hizmetinden faydalanıyorum. Aldığım hizmet sayesinde hem kilo vermeyi hem de sağlık beslenmeyi öğrendim. Burada görevli diyetisyenler bizimle çok yakından ilgileniyorlar. Böyle bir hizmeti bizlere sağladığı için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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