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Kuşadası Belediyesi görev şehitlerini unutmadı

Kuşadası’nda kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybeden 2 ASKİ çalışanı ölümlerinin 6’ncı yıl dönümlerinde Kuşadası Belediyesi tarafından anıldı.

AYDIN 05.08.2021, 18:00
Kuşadası Belediyesi görev şehitlerini unutmadı

Kuşadası’nda kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybeden 2 ASKİ çalışanı ölümlerinin 6’ncı yıl dönümlerinde Kuşadası Belediyesi tarafından anıldı.

Kuşadası’nda 2015 yılında kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden Hasan Fıstıkçı ve İsmail Davas için 6’ncı ölüm yıl dönümlerinde bir anma töreni düzenlendi. Belediye Ana Hizmet Binası önünde gerçekleşen törene çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın da katıldı. Törende Hasan Fıstıkçı ve İsmail Davas için önce dualar okundu ardından da lokma dökülerek vatandaşlara ikram edildi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari "Bundan tam 6 yıl önce elim bir kaza sonucu yaşamlarını yitiren Hasan Fıstıkçı ve İsmail Davas arkadaşlarımızın acısını hala yüreklerimizde hissediyoruz. Bir daha böyle bir talihsiz bir olayla karşılaşmamayı umuyoruz. Şehit olan arkadaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyoruz" dedi.
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