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Kuşadası Belediyesi eski başkanı Lütfi Suyolcu ölümünün 27. yılında anıldı

Kuşadası Belediyesi eski Başkanı M. Lütfi Suyolcu, 27. ölüm yıl dönümünde Tarihi Kervansaray’da düzenlenen törenle anıldı.

AYDIN 16.05.2022, 22:49
Kuşadası Belediyesi eski başkanı Lütfi Suyolcu ölümünün 27. yılında anıldı

Kuşadası Belediyesi eski Başkanı M. Lütfi Suyolcu, 27. ölüm yıl dönümünde Tarihi Kervansaray’da düzenlenen törenle anıldı.

Törende, 2022 Yılı Lütfi Suyolcu Onur Ödülüne layık görülen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü’ye ödülü Kültür ve Turizm eski Bakanı Fikri Sağlar tarafından takdim edildi.

Kuşadası’nda 16 Mayıs 1995 yılında evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren M. Lütfi Suyolcu için bir anma programı düzenlendi. Tarihi Kervansaray’da gerçekleşen törene Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Onur Ödülü Seçici Kurulu Başkanı ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Fikri Sağlar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, televizyon programcısı Ayhan Sicimoğlu, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü, meslek odalarının temsilcileri, Lütfi Suyolcu’nun eşi Hülya Suyolcu, oğlu Çağrı Suyolcu ve kızı Çiğdem Suyolcu katıldı. Törende davetlilere Lütfi Suyolcu için dökülen lokmalar da ikram edildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Çiğdem Suyolcu, anmaya katılan herkese teşekkür ederek babasına olan sevgi ve saygısının 27 yıldır hiç tükenmediğini belirtti. Çiğdem Suyolcu, “Bu yıl ödülümüzü Bahattin Sürücü’ye verme kararı aldık. Bahattin Sürücü, 2004 yılından beri ekibiyle birlikte ekolojik döngüde problem yaratma ihtimali olan birçok konuya müdahale etti. İnsanın rant için doğaya karşı başlattığı savaş o kadar büyük bir yıkıma sebep oldu ki artık bu yıkımla baş edebilmek imkansız bir hale geldi. Bu bağlamda Bahattin Sürücü yaptığı çalışmalarla bizler ve çevre için çok önemli bir kişi” dedi.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Fikri Sağlar ise, “Merhum Lütfi Suyolcu’yu asla unutmayacağız. Ailesine ne mutlu ki kızı Çiğdem Suyolcu, 27 yıldır babasının anısını yaşatıyor. Kuşadası halkı da Suyolcu’dan bahsederken övgüyle konuşuyor. Bugün Lütfi Suyolcu Onur Ödülünü çalışmalarıyla çevreye ve doğaya büyük katkı sunan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü’ye vermekten dolayı mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Ödülü alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de “Öncelikle beni bu değerli ödüle layık gören herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de doğaya verilen tahribat iyice arttı. Bizler çevremizi korumak için elimizden geldiğince çaba gösteriyoruz. Eğer çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyorsak çevremizi korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Lütfi Suyolcu’yu saygı ve rahmetle andığını belirterek, “Kuşadası’nda Lütfi Suyolcu denildiğinde akla gelen ilk şey icraat insanı olmasıydı. Yakınmak yerine icraat yapmayı seven, sorunların üzerine giden bir belediye başkanıydı. Çiğdem Suyolcu da babasının adına bu ödülü icraat gerçekleştiren ve sorunların üzerine giden kişilere veriyor. O yüzden bu tören Lütfi Suyolcu’yu çok iyi anlatıyor” dedi.

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