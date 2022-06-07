Kuşadası Belediyesi doğa dostu öğrencilerle el ele verdi

Kuşadası Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencileri sahil bandında kıyı temizliği yaptı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda kurulan stantlarda vatandaşlara çiçek dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi, dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ve çevre kirliliğine karşı dikkat çekmek amacıyla kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çeşitli etkinler düzenledi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliğine Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Ethem Kerim, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, EKODOSD (Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği) Başkanı Bahattin Sürücü ile İbrahim Zeki Emgin İlkokulu, Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Belkent İlkokulu, İstek Okulları, Bahçeşehir Okulları ve Naci Akdoğan Okullarından yaklaşık 500 doğa dostu öğrenci katıldı. Etkinlikte sahil bandında çevre temizliği yapan öğrenciler tarafından 800 kilo atık toplandı. Meydanda kurulan stantlarda doğasever öğrencilerin atıkları geri dönüştürerek hazırladıkları ürünler sergilendi.

Dünya Çevre Günü etkinliğinde konuşan Özgür Batçıoğlu, çevre sorunları nedeniyle dünyanın çok büyük bir kriz ile karşı karşıya olduğunu belirterek “Çevrenin korunması bir kurum ya da kuruluşun değil, herkesin sorumluluğundadır. Büyük fotoğrafa baktığımız zaman korkunç bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu nedenle kamuoyunun bilinçlendirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Biz Kuşadası Belediyesi olarak bir yandan çevremizin ve eşiz doğamızın korunması için çalışırken bir yandan da çocuklarımızda ve gençlerimizde çevre bilinci oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, görevimizin ve çevre sorunları konusundaki sorumluluğumuzun ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Belediyecilik hizmetlerimizi bu güne kadar çevre değerlerini ve doğayı koruma ilkesi ile sürdürdük. Bundan sonra da aynı ilke doğrultusunda hareket edeceğiz. Çünkü doğa, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasımızdır” dedi.

Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu’nun konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan “geri dönüşüm defilesi” gerçekleşti. Geri dönüştürülmüş atıklarla hazırlanan kıyafetler beğeni ile karşılandı. “Çevre Günü” temalı bir tiyatro oyununun da sahnelendiği etkinlikte her yıl okullar arası gerçekleştirilen atık toplama yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel tarafından verildi. Yarışmada ambalaj atığı toplama kategorisinde İbrahim Zeki Emgin İlkokulu, atık pil toplama kategorisinde Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu, atık yağ toplama kategorisinde ise Cumhuriyet İlkokulu birinci oldu.