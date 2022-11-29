Kuşadası Belediyesi deprem konulu panele ev sahipliği yaptı

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi, Nazilli Kent Konseyi ve TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) İnşaat Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen “Deprem, Nerede Hata Yapıyoruz?” başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

“Deprem, Nerede Hata Yapıyoruz?” başlıklı panel ile depreme hazırlıklı olmanın ve binaların inşasında yapılan hataların önlemenin önemine dikkat çekildi. Panelde konuşmacı olarak ODTÜ Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ve ADÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selman Sağlam yer aldı. Panele Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı, AKUT, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi üyeleri ile sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. İnşaatların depreme dayanıklı olması için yapılması gerekenlerin ele alındığı panelde konuşmacılar depremden değil binalardan ve önlemsizlikten korunulması gerektiğine dikkat çekti.