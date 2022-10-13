Kuşadası Belediyesi çalışanlarına rekor promosyon

Kuşadası Belediyesi, özel bir banka şubesi ile promosyon sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre, belediyede çalışan memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler tek seferde 24 bin 800 TL, belediyeye bağlı şirket olan Personel AŞ’de çalışanlarsa 11 bin 100 TL promosyon alacak.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Kuşadası Belediyesi’nde uygulanan mali disiplin programı sayesinde memur ve işçilere maaşlarının tam ve zamanında ödenmesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu çerçevede gelirlerini artırarak ekonomik yönden de istikrarlı bir yapıya kavuşan Kuşadası Belediyesi ile özel bir banka şubesi arasında memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçilerle belediyeye bağlı şirket olan Personel AŞ çalışanlarını kapsayan 3 yıllık promosyon sözleşmesi imzalandı.

Başkanlık makamında imzalanan sözleşmeye Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Banka Şube Müdürü Kamil Şener, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası, Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt, Personel A.Ş Genel Müdürü Erman Taşçı, Personel A.Ş Başkan Vekili Ali Talay, Personel A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Atakan Anıl ve sendikanın Kuşadası Belediyesi’ndeki temsilcileri katıldı. Ege Bölgesi’ndeki yerel yönetimlerle bankalar arasında bugüne kadar imzalanan en yüksek promosyon anlaşması olan sözleşmeye göre Kuşadası Belediyesi’nde çalışan memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler tek seferde 24 bin 800 TL, belediyeye bağlı şirket olan Personel AŞ’de çalışanlarsa tek seferde 11 bin 100 TL alacak.

Başkan Ömer Günel, “Türkiye ekonomik açıdan zor bir süreçten geçiyor. Kuşadası Belediyesi olarak çalışanlarımızın refahı bizim için çok önemli. Memur ve işçilerimizin menfaatleri için gerekli olan her koşulu sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.