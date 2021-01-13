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Kuşadası Belediyesi bir yılda 612 bin 896 metrekare yol çalışması yaptı

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 612 bin 806 metrekare yol çalışması ile bir rekora imza attı. Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını kentin sorunlarını gidermek için bir fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi, kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile kendi rekorunu kırdı.

AYDIN 13.01.2021, 09:23
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Kuşadası Belediyesi bir yılda 612 bin 896 metrekare yol çalışması yaptı

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 612 bin 806 metrekare yol çalışması ile bir rekora imza attı. Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını kentin sorunlarını gidermek için bir fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi, kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile kendi rekorunu kırdı.

Belediye Başkan Günel’in göreve gelmesinin ardından büyük bir değişim sürecine giren Kuşadası’nın farklı mahallelerinde son bir yıl içerisinde 205 bin 289 metrekaresi parke, 407 bin 517 metrekaresi asfalt olmak üzere toplam 612 bin 806 metrekare yol yapıldı. Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı ve Kemal Arıkan Caddesi gibi kentin merkezi noktalarından Güzelçamlı’ya kadar uzanan çalışmalarla, bir yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kentin uzun yıllardır bekleyen alt yapı sorunları giderilirken bir yandan da üst yapı yenilendi.

Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde 7/24 esasına göre sürdürülen çalışmalarla Kuşadası’nda bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde 612 bin 806 metrekare yol yapıldı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılı boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında Türkmen Mahallesi’ne 46 bin, Balıkçılar Meydanı’na 3200, Kemal Arıkan Caddesi’ne 3575, Yeni Mezarlığa 4900 metrekare parke ve asfalt yapılırken Güzelçamlı Mahallesi’nde 239 bin, Yavansu Mahallesi’nde ise 115 bin metrekare yol yapıldı. Aynı süre içerisinde İkiçeşmelik Mahallesi’nde 22 bin 34, Değirmendere Mahallesi’nde 27 bin, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde 37 bin 610, Bayraklıdede Mahallesi’nde 14 bin 700, Davutlar Mahallesi’nde 59 bin, Yaylaköy Mahallesi’nde 23 bin, Soğucak Mahallesi’nde ise 18 bin metrekare yol yapım çalışması gerçekleştirildi. Kuşadası’nın turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Turistik çarşılarda ilgili kurumlar tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bölgeye 23 bin 300 metrekare doğal taş döşemesi yapılacak.

“ Kuşadası’nın vakit kaybına tahammülü yok “

Göreve geldiği ilk günden itibaren “Kaybedecek vaktimiz yok” diyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden olan kentimiz Kuşadası’nın uzun yıllardır çözüm bekleyen pek çok sorunu vardı. Bu nedenle de daha fazla vakit kaybına tahammülü yoktu. Planlamalarımızı bu anlayış doğrultusunda yaparak pandemi koşullarına rağmen tüm saha ekiplerimiz ile birlikte 7 gün 24 saat mesai harcadık, harcıyoruz. Bu daha başlangıç. Yapacak çok işimiz var” dedi.
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