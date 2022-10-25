Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Batçıoğlu, Hırvatistan’daki sempozyuma katıldı

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+ STE(A)M Kids’in Hırvatistan’ın Ludbreg kentinde düzenlenen uluslararası proje kapanış sempozyumuna katıldı. Toplantıda Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’tan gelen uzmanlarla anaokulu öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrenebilmeleri amacıyla fikir alış verişinde bulunuldu.

Erken çocukluk eğitiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin ele alındığı STE(A)M Kids’in uluslararası proje kapanış sempozyumu Hırvatistan’ın Ludbreg kentinde yapıldı. Sempozyuma, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çift, Kuşadası ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Veysel Özgan, Kuşadası Eğitim Kültür Sanat Spor Ve Turizm Derneği (KUKSET) Projeler Sorumlusu Erdal Tunç, Kuzey Makedonya ile Bulgaristan’dan gelen eğitimciler ve anaokulu öğrencileri katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu’nun Ludbreg Belediye Başkanı Dubravko Bilic tarafından karşılandığı toplantıda anaokulu öğrencilerinin güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji santralleri ile termal su kaynaklarını yakından tanıyabilmelerini sağlayacak çeşitli eğitim materyalleri tasarlandı. Kuşadası Belediyesi’ne hediye edilen eğitim materyalleri Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’nde kullanılacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrenmelerinin eğitim hayatları açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Kuşadası Belediyesi olarak doğa ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda çok hassasız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ülkemizde de çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor” diye konuştu.