Kuşadası Belediyesi Acil Arama Kurtarma Timi Kuruyor

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte meydana gelebilecek afet durumlarına karşı gönüllü belediye çalışanlarından oluşacak bir “Acil Arama Kurtarma Timi” kurmak için ilk adımı attı. Timde yer almak için başvuruda bulanan adaylarla Yeni Hizmet Binası’nda bire bir görüşme yapılarak niteliklerine göre hangi görevleri yapabilecekleri belirlendi.

Kuşadası Belediyesi, deprem kuşağı üzerinde yer alan kenti deprem ve diğer doğal afetlere karşı daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Geçen hafta Başkan Ömer Günel’in talimatıyla Kuşadası Belediyesi bünyesinde gönüllü belediye çalışanlarından oluşacak bir Acil Arama Kurtarma Timi kurulması kararlaştırıldı. Daha sonra Kuşadası Belediyesi’ne bağlı müdürlükler ile birimlerden gelen gönüllü adayların isimlerinin yer aldığı listeler oluşturuldu.

Gönüllü belediye çalışanlarının niteliklerine göre timde hangi görevleri alabileceklerine karar verildi. Acil Arama Kurtarma Timi, AFAD tarafından verilecek teorik ve uygulamalı bir eğitim sürecinin ardından kent içinde veya dışında meydana gelebilecek afetlerde hayat kurtarmak üzere tam donanımlı hale getirilecek.