Kuşadası Belediyesi 950 hayvanı ömürlük yuvasına kavuşturdu

Yaşama geçirdiği hayvan dostu çalışmalar ile tüm Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarına sunduğu barınma, beslenme, kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, can dostların ömürlük yuvalarını bulmalarına da aracılık ederken, 950 hayvanı ömürlük yuvasına kavuşturdu.

Geçtiğimiz yıl meclis kararı ile pet shoplarda evcil hayvan satışını yasaklayan Kuşadası Belediyesi ’satın alma sahiplen’ kampanyası ile her yıl yüzlerce kedi ve köpeği sahiplendiriyor. Kuşadası’nda bizzat Başkan Ömer Günel’in çağrısı ile 2020 yılında başlatılan ’satın alma, sahiplen’ kampanyası, hayvan severlerden büyük destek görüyor. Kuşadası’nda artık kedi veya köpek sahibi olmak isteyen vatandaşların akıllarına ilk olarak Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi geliyor. Yaralı, bakıma ve rehabilitasyona ihtiyacı olan sokak hayvanlarını tedavi eden ve ardından kısırlaştıran Merkez aracılığıyla 2020 yılından bu yana 714’ü köpek, 236’sı kedi olmak üzere 950 hayvan sahiplendirilerek daimi sıcak yuvalarına kavuşturuldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sokak hayvanlarının kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde yaşayan tüm canlılardan sorumlu olduğumuza inanıyor ve can dostlarımızın sağlıklı koşullarda yaşam hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Bu çerçevede Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde çok sayıda kedi ve köpeği konuk ediyoruz. Ancak bu hayvanların sıcak bir yuvaya ve sevgiye ihtiyacı var. Bir hayvanın bakımını üstlenmek isteyen hemşehrilerimizi, satın almak yerine Merkezimizden hayvan sahiplenmeye çağırıyorum” dedi.