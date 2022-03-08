Kuşadası Belediyesi 547 ağacı kesilmekten kurtardı

Kuşadası Belediyesi özel mülkiyetlerdeki inşaat sahaları içerisinde kalan ağaçları kurtararak kente kazandırmaya devam ediyor. Bulundukları bölgelerden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenli bir şekilde sökülen 547 ağaç, parklarda ve yeşil alanlarda yaşatılıyor.

1 Nisan 2019 tarihinden bu yana kente 201 bin 325 metrekare yeşil alan kazandıran ve farklı mahallelere toplam 7 bin 699 ağaç diken Kuşadası Belediyesi, inşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi gündeme gelen ağaçlara yaşama şansı vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda özel ya da kamu mülkü ayrımı yapmayan Kuşadası Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda harekete geçerek nakledilmesi gereken ağaçları özel araçlarla kökleriyle birlikte yerlerinden söküyor. Dikkatli bir biçimde sökülen ağaçlar büyük bir özen ve hassasiyet içerisinde toprakla buluşturuluyor. Kuşadası Belediyesi tarafından yeni yapılan ve yenilenen parklarda yeniden yaşam bulan ağaçların düzenli bakımları ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından aksatılmadan yapılıyor.

Bu kapsamda son 2,5 yılda toplam 547 ağacı kesilmekten kurtaran Kuşadası Belediyesi, 2021 yılının Aralık ayında 21 zeytin ağacını yenilenen Behice Boran Parkı ile yapımı sürmekte olan Kuşadası Gençlik Spor Parkı’na dikmesinin ardından son olarak aralarında 23 zeytin, 16 defne ve 16 palmiye bulunan 137 ağacı daha yerlerinden sökerek Adagöl Mesire Alanı’na nakletti. Ağaçlar, ekipler tarafından peyzaj tasarımına uygun olan noktalara dikildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeşilin korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana bir yandan kentimize yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışırken bir yandan da mevcut yeşil alanları ve ağaçları korumak için gerekeni yapıyoruz. Bu kapsamda özel ya da kamu arazisi üzerinde bulunup bulunmadığına bakmaksızın tarafımıza iletilen talepler doğrultusunda sağlıklı ve yetişkin ağaçları gerekli tüm önlemleri alarak yerlerinden sökerek belirlediğimiz alanlarda yaşatmaya devam ediyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak bir tek sağlıklı ağacın dahi kesilmesine ya da zarar görmesine izin vermeyiz. Bu çalışma neticesinde 547 ağaç yeni yaşam yerlerine taşınmıştır” dedi.