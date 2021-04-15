Kuşadası Belediyesi 3 Ayda 97 bebeğe “Hoş Geldin” dedi

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında 2021 yılının ilk üç ayında 97 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde ailelere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in tebrikleri ve iyi dilekleri iletilerek özel olarak hazırlanan bebek çantaları hediye edildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla yaşama geçirilen “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 208 aileyi ziyaret eden Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli, 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık döneminde 97 bebeği ziyaret etti. Başkan Ömer Günel adına tebrik edilen ailelere içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantalar hediye edildi.

“Doğumdan ölüme kadar yanınızdayız”

Kuşadası Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının gerekliliklerini yerine getirerek doğumdan ölüme kadar kentte yaşayan herkesin yanında olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Öncelikle yeni çocuk sahibi olan ailelerimizi tebrik ediyorum. Hemşehrilerimizin bebek sevincini 2021 yılında da paylaşmaya devam edeceğiz. Dünyaya gözlerini yeni açan bebeklerimizin daha güzel bir Kuşadası’nda büyümeleri için durmadan çalışacağız” diye konuştu.