Kuşadası Belediyesi 135 ihaleyi canlı olarak yayınladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda bir buçuk yılda 135 ihale sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı. Başkan Ömer Günel “Belediyeyi kapalı kutu olmaktan çıkararak şeffaf hale getirdik. Belediye kaynaklarının nasıl kullanıldığını görmek hemşehrilerimizin en doğal hakkı. Bugüne kadar hesabını veremeyeceğimiz bir kuruş harcamamız olmadı” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana belediyeye yeni bir kurumsal kimlik kazandırmak amacıyla önemli adımlar atan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “denetlenebilir, hesap verebilir ve şeffaf” bir belediye oluşturmak için ihaleleri sosyal medya üzerinden canlı yayınlamaya başladı. Bugüne kadar 135 mal ve hizmet alım ihalesini canlı yayınlayan Kuşadası Belediyesi’nin tüm meclis toplantıları da canlı izlenebiliyor. Böylece Kuşadalılar kent ile ilgili hangi kararların ne şekilde alındığına tanık olurken belediyenin yaptığı harcamalar hakkında da aracısız bir biçimde bilgi sahibi olabiliyor.

“Belediyeyi kapalı kutu olmaktan çıkardık “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kamu kaynaklarının kullanımı ve yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi olarak en önem verdiğimiz konuların başında şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olmak geliyor. Tüm hemşehrilerimiz belediye kaynaklarının nerelerde kullanıldığını bilme hakkına sahiptir. Bu nedenle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren meclis toplantılarımızı ve belediyemiz tarafından açılan tüm mal ve hizmet alımı ihalelerimizi sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla canlı olarak yayınlıyoruz. Öte yandan yürüttüğümüz hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak gerek sosyal medya gerekse de çıkardığımız aylık bültenler vasıtasıyla gerekli bilgilendirmeleri düzenli olarak yapıyoruz. Belediyeyi kapalı kutu olmaktan çıkararak tüm hizmetlerimizi, faaliyetlerimizi ve harcamalarımızı şeffaf bir hale getirdik. Bugüne kadar hesabını veremeyeceğimiz bir kuruş harcamamız olmadı. Bu durum Sayıştay raporu ile de ortaya kondu” dedi.