Kuşadası Belediye Tiyatrosu kursiyerleri katılım belgelerine kavuştu

Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nda gençler ve yetişkinlere yönelik verilen tiyatro eğitimini tamamlayan kursiyerler katılım belgelerine kavuştu. Altı ay süren programa toplam 33 kişi katıldı.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nda farklı yaş gruplarına tiyatroyu sevdirmek ve yetenekli oyuncular yetiştirmek amacıyla verilen gençlik ve yetişkin tiyatro eğitimi sona erdi. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan ve tiyatro eğitmeni Filiz Sarıözbatı tarafından 6 ay boyunca verilen eğitime toplam 33 kursiyer katıldı. Kursiyerler sertifikalarını Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen bir törenle aldı. Törende katkılarından dolayı Sudi Pulathaneli’ye de teşekkür belgesi verildi.

Tiyatronun bir toplumun gelişimine katkı sağlayan en önemli sanat dallarından biri olduğunu belirten Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, “Kursiyerlermiz Bernard Alba’nın Evi ve Kim Akıllı Kim Deli isimli oyunları sahneleyerek seyirci karşısına çıktı. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizdeki farklı yaş gruplarına tiyatroyu sevdirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Kurslarımıza katılarak sertifikalarını alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Eğitimlerimiz yeni dönemde de aynı şekilde devam edecek.