Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve çalışanlarına hakaret eden 2 kişiye ceza

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve belediye çalışanlarına sosyal medyada yaptığı yorumlar ve zabıta merkezini arayarak hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan iki kişi hapis cezasına çarptırıldı. Başkan Ömer Günel, "Her zaman eleştiriye açığız. Ancak ben ve çalışma arkadaşlarıma hakaret edilmesine asla izin vermem" dedi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurup, sosyal medya üzerinden ve zabıta merkezini arayarak kendisi ve belediye çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla M.İ ve S.Ş’den şikayetçi oldu. Bunun üzerine her iki kişi hakkında inceleme başlatıldı. Ardından M.İ ve S.Ş hakkında ’Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret’ suçundan dava açıldı. Kuşadası 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar sonuçlandı.

Mahkeme, suçu işlediğine kanaat getirilen M.İ’ye TCK /125/3a maddesi gereğince 1 yıl, TCK 124/4 maddesi gereğince 1 yıl 2 ay ve TCK 61/1 maddesi gereğince de 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. S.Ş ise TCK 106-1 maddesi gereğince 6 ay, TCK 62/1 maddesi gereğince 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca S.Ş’ye TCK 125/3 a maddesi gereğince 365 tam gün, TCK 62/1 maddesi gereğince de 304 tam gün adli para cezası verildi. Başkan Ömer Günel, "Her zaman eleştiriye açığız. Ancak ben ve çalışma arkadaşlarıma hakaret edilmesine asla izin vermem" dedi.