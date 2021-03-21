Kuşadası Avcılar Kulübü’nün yeni başkanı Çağatay Aynalı oldu

Kuşadası’nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kuşadası Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü seçimini Çağatay Aynalı ve ekibi kazandı.

1939 yılında kurulan kulübün seçimlerine 385 üyeden 277’si katıldı. 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 167 oy alan Çağatay Aynalı başkan seçilirken, rakibi Ahmet Susam 109 oyda kaldı. Kuşadası Avcılar Kulübü olarak isimlendirilen ve ilçenin en köklü sivil kuruluşlarından biri olan kulübün yeni başkanı Çağatay Aynalı, ekibiyle birlikte kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Ekip olarak aday oldukları günden beri büyük destek gördüklerini kaydeden Çağatay Aynalı, “Seçimin ardından haklı sevincimizi sadece kulüp üyelerimiz değil, Kuşadası’ndaki pek çok kesim bizlerle paylaştı. Üç sene önce ekip olarak büyük bir disiplin ve ciddiyet ile yola çıktık. O günden beri beni bir gün bile yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarıma, bizlere güvenerek desteklerini esirgemeyen kulüp üyelerimize ve tecrübeleri ile daima bize yol gösteren büyüklerime sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.