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Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 4-6 Eylül’de yapılacak

KUŞADASI ALTIN GÜVERCİN BESTE YARIŞMASI BU YIL 4-6 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK. YARIŞMADA BU YIL DİJİTAL OYLAMA DA YAPILACAK.

AYDIN 25.08.2020, 14:04
Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 4-6 Eylül’de yapılacak

Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncü kez düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması’na sayılı günler kaldı. 6 yıllık aranın ardından geçtiğimiz yıl yeniden sanatseverlerle buluşturulan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması bu yıl 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışmada bu yıl dijital oylama da yapılacak.

İlk kez 1985 yılında düzenlenen ve 22 yıl boyunca Türk müzik tarihinde unutulmaz izler bırakan Altın Güvercin Beste Yarışması’nın 23’üncüsü için geri sayım başladı. Başkanlığını besteci, söz yazarı, yorumcu ve MFÖ üyesi Fuat Güner’in, genel koordinatörlüğünü ise Ali Rıza Türker’in yaptığı Altın Güvercin 2020 Beste Yarışması Ön Jürisi tarafından 10 finalist beste ile 1 yedek bestenin belirlenmesinin ardından 3 günlük organizasyonun programı ve final jürisinde yer alacak isimler de belli oldu. Final jürisinde aralarında Ahmet Güvenç, Ali Rıza Türker, Cihan Okan, Metin Özülkü, Şebnem Özsaran ve Güliz Ayla’nın yer aldığı 12 önemli isim bulunuyor. Jürinin değerlendirmesi sonucunda birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 50 bin TL, ikinci besteciye Gümüş Güvercin ve 30 bin TL, üçüncü besteciye ise Bronz Güvercin ve 20 bin TL para ödülü verilecek.

Altın Güvercin Beste Yarışmasının gelenekselleşen Onur Ödülü ise bu yıl ünlü pop müziği sanatçısı Erol Evgin’e verilecek. 4 Eylül tarihinde İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenecek “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli bir fotograf sergisi ile başlayacak olan yarışma kapsamında 5 Eylül’de sevilen sanatçı Berkay saat 21.00’de Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek bir konserle hayranlarıyla buluşacak. 6 Eylül tarihinde Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek olan yarışmanın büyük finalinde ise finalistler dereceye girmek için sahne alacak. Ancak bu yıl canlı orkestra yerine ilk kez uluslararası pek çok profesyonel organizasyonda olduğu gibi bestelerin stüdyo kayıtları yapılarak büyük finalde eserler half playback olarak sahnelenecek. Büyük Final’de ayrıca Altın Güvercin Beste Yarışması Onur Ödülü sahibi, sevilen sanatçı Erol Evgin bir konser verecek.

-İlk kez dijital oylama yapılacak

Uzun bir aranın ardından Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nı yeniden kente kazandıran Kuşadası’nın genç ve dinamik Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimiyle yarışmada bir değişikliğe daha gidildi. Bu değişiklik yarışmaya dijital oylama eklenmesi oldu. Yarışma için oy kullanmak isteyen müzikseverler, oylama için hazırlanan sayfaya girerek, finale kalan 10 parçanın tamamını dinleyebilecek. Ardından facebook hesabı veya cep telefonuna gelecek onay kodu ile giriş yaparak 3 farklı besteye oy verebilecek. Finalistleri canlı olarak dinleyerek oy verecek olan 12 final jürisine ek olarak dijital oylamanın sonucu 13. jüri olarak toplama dahil edilecek. Sonuçlar 6 Eylül Pazar akşamı Saat 21.00’de bir televizyon kanalından canlı yayınlanacak olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması Büyük Finali’nde açıklanacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın en önemli markalarından olan Altın Güvercin Beste Yarışması’nı 6 yıllık aranın ardından tekrar Kuşadası ile buluşturduklarına dikkat çekerek “Geçtiğimiz yıl zengin bir içerik ve farklı bir konseptle düzenlediğimiz Altın Güvercin Beste Yarışması’nı, bu yıl pandemi koşullarına göre uygun olarak düzenleyeceğiz. Yarışmamız, katılımcılarımızın ve izleyicilerimizin sağlığını ve güvenliğini riske atmadan tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınması ile gerçekleşecek. Ancak bu durum Altın Güvercin’i bir kez daha kentimizle buluşturmuş olma coşkumuzu gölgelemeyecektir. Öte yandan bu yıl ilk kez yarışmamıza dijital oylama ekleyerek halkımızın görüşüne ve beğenisine de başvurmak istedik. Tüm finalistlerimize şimdiden başarılar diliyor, yarışmamıza sponsor olarak kentimize destek sunan Setur Marina, Eviz İnşaat ve Ulusoy Enerji yetkililerine teşekkür ediyorum ” dedi.

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