banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Moderna’nın CEO’su açıkladı!
Moderna’nın CEO’su açıkladı!
İzmir Büyükşehir'den korona virüs kararları
İzmir Büyükşehir'den korona virüs kararları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kovid-19’u etkisiz hale getiren maske geliştirildi
Kovid-19’u etkisiz hale getiren maske geliştirildi

Kuşadası açıklarında can salları içinde 36 göçmen kurtarıldı

Sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Kuşadası açıklarında Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

AYDIN 17.11.2020, 16:51
2
Kuşadası açıklarında can salları içinde 36 göçmen kurtarıldı

Sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Kuşadası açıklarında Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 04.40 sıralarında Kuşadası açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu ihbarı alan Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan iki can salı içerisindeki toplam 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Kuşadası Marinasına getirildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık
banner378