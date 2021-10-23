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Kuşadası açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AYDIN 23.10.2021, 09:57
Kuşadası açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 04.20 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Ekipler tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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