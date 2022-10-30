Kuşadası 5 kilometre uzunluğundaki kortej ile cumhuriyet için yürüdü

Kuşadası’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Korteji ve fener alayı düzenlendi. Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayan ve İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’na sona eren 5 kilometrelik korteje 10 binlerce kişi katıldı.

Kuşadası’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir gün öncesinde Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, sabah ilçe kaymakamlık binasında gerçekleştirilen tebrik töreniyle devam etti. Kaymakamlıktaki kabulden sonra Özer Türk Stadı’nda resmi geçit töreni yapıldı.

Kutlamaların akşamki programı ise saat 18.45’te Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayan Cumhuriyet korteji ve fener alayı ile devam etti. Kuşadası Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yılı nedeniyle düzenlenen korteje 10 binlerce kişi katıldı. Yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ve meşaleler taşıyarak hep bir ağızdan marşlar söyledi. Atatürk Bulvarı üzerinden İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’na yürüyen korteje Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ailesi ile birlikte eşlik etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Kuşadası Belediye Meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü, İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanlığı, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı kortejde ön bölümde yer alan motosikletliler, Kuşadası Belediye Bandosu, Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi mezunlarının oluşturduğu Veteran Bandosu ve jonglör gösterileri büyük ilgi gördü. Yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa erişen kortejin yürüyüşünü tamamlaması 1 saat sürdü.

Kortejin ardından İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’ndaki Cumhuriyet Bayramı konserine katılmak için toplanan vatandaşlara seslenen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ”Sevgili hemşehrilerim bugün Cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Cumhuriyeti bize armağan ve emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz Türk milletini burada minnetle ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet sadece bir kültür devrimi değildir. Eğer Cumhuriyet sadece bir kültür devrimi olsaydı, eğer sadece dilini değiştirmiş olsaydı bugün sen hiç düşünemiyor olacaktın. Sen köle ve kul olacaktın. İşte biz Cumhuriyetin kıymetini bilen ve ona sahip çıkan Türk milleti olarak ikinci yüz yılını kutlamak için kollarımızı sıvadık. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı şükranla ve sevgiyle kutluyorum” diye konuştu.