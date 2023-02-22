Kuşadası 4 bin 251 depremzedeyi misafir ediyor

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kente gelen depremzedelerin her ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sürdürüyor. Depremlerin yaşandığı 6 Şubat’tan bu yana 4 bin 251 depremzedenin ihtiyaçlarını karşılayan Kuşadası Belediyesi ekipleri, depremzedelerin yaşadığı evleri de düzenli olarak ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyor.

Çalışmalarını sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüten Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası başlattığı yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in ve STK’ların çağrısıyla başlatılan yardım kampanyası ile bugüne kadar 9 tır ve 6 kamyon insani yardım malzemesini afet bölgelerine ulaştıran Kuşadası Belediyesi, kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Güvercin Masa aracılığıyla yürütülen yardım çalışmalarında bugüne kadar Kuşadası’na gelen 4 bin 251 depremzedenin talep ettiği gıda, giyecek, ısıtıcı, soba, yakacak, yatak, yorgan, battaniye, bebek eşyaları, kişisel bakım ve hijyen malzemeleri gibi acil ihtiyaçları karşılandı. Depremzedelerin ya da misafir oldukları ailelerin Güvercin Masa’ya başvuru yaparak talep oluşturmalarının ardından harekete geçen Kuşadası Belediyesi ekipleri talep edilen ihtiyaç malzemelerini adreslere ulaştırıyor.

Öte yandan Kuşadası Belediyesi tarafından deprem nedeniyle travma ve psikolojik sorun yaşayan kişilere yönelik sunduğu psikolojik destek hizmetini de sürdürüyor. Özellikle felaketi yaşayan çocuklara tiyatro etkinlikleri ile destek olan Kuşadası Belediyesi, yetişkin bireyler için de uzmanlar tarafından yüz yüze eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel deprem felaketinin yaşandığı ilk saatlerden itibaren tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, “ Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatacağız. İlk saatlerden itibaren Kuşadalı hemşehrilerim büyük fedakarlıklar yaparak yardımlarını esirgemediler. Tüm hemşehrilerime gösterdikleri bu duyarlılık için ayrıca teşekkür ederim. Onlar olmadan bizim bu yardımları toplamamız ve ihtiyaç sahiplerine iletmemiz mümkün olamazdı. Umarım bu felaketin yaralarını en kısa zamanda saracağız” dedi.