Kuşadası 2022’de sanatla güzelleşti

Çalışmalarını “Kuşadası Sanatla Güzelleşiyor” sloganı doğrultusunda sürdüren Kuşadası Belediyesi, 2022 yılında da kentin kültür-sanat yaşamına yön verdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yıl boyunca kentin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler ilgi odağı oldu. Tiyatro, müzik, heykel gibi sanatın farklı dallarına ilişkin etkinliklerini yıl boyunca sürdüren Kuşadası Belediyesi, özellikle turizm sezonunda gerçekleştirdiği etkinliklerle kentte adeta karnaval havası estirdi. Kültür-sanat etkinliklerinin merkezinde, 4 asırlık tarihi ile ön plana çıkan Kervansaray, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Güvercinada Kalesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından bütünüyle yenilenerek estetik bir görünüme kavuşturulan Balıkçılar Meydanı yer aldı. Sanatseverler kentin merkezi noktalarından bulunan tarihi mekânların büyülü atmosferinde müziğin tadını çıkardı.

Kuşadası Belediyesi tarafından yaz sezonunda düzenlenen ilk etkinlik Kuşadası Sokak Festivali oldu. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV)iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen Sokak Festivali, kente 4 gün boyunca büyük bir hareket getirdi. “Hayat Sokakta” sloganı ile “Lezzet Sokakta”, “Eğlence Sokakta”, “Müzik Sokakta” ve “Sanat Sokakta” başlıklarında düzenlenen festival, kendi alanında tanınmış müzisyenleri, aşçıları, şefleri, sanatçıları, dansçıları ve konuşmacıları ağırladı. Kuşadası’nın dört bir yanına yayılan etkinliklerin yer aldığı festival binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Dünyanın en önemli plaj voleybolu organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge heyecanı dört gün boyunca Kuşadası’nda yaşandı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Davutlar Sevgi Plajı’nda düzenlenen turnuva, 80 ülkeden canlı yayınlandı. 5 kıta ve 33 ülkeden gelen takımların kıyasıya mücadelesi, sadece Kuşadası’nda değil tüm dünyada ortak bir heyecan oluşturdu.

Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 2022 yılında 25’inci kez düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde düzenlenen 25. Altın Güvercin Beste Yarışması katılımcılarına unutulmaz iki gün yaşattı. Yarışmanın final gecesi Tele 1, NR1 Türk TV ve Number 1 Türk FM’den canlı olarak yayınlandı. Final gecesinde sahne alan sevilen sanatçılar Fatih Erkoç ve Sertap Erener birbirinden güzel şarkılarıyla yarışmaya büyük renk kattı.

Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde yaz sezonu boyunca, dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın anısına düzenlenen Maffy Kuşadası Caz Günleri ve Güvercinada Dinletileri, kentte caz rüzgarı estirdi. Sanatseverlere Tarihi Kervansaray ve Güvercinada’da dünyaca ünlü caz sanatçılarının canlı performanslarını izleme şansı sunan konserler büyük ilgi gördü. Kuşadası Kent Orkestrası tarafından yaz boyunca farklı noktalarda düzenlenen konserler de kente büyük bir renk ve coşku kattı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yılında, 6-14 yaş arasındaki çocukların spor yaparak eğlenmesi ve öğrenmesi amacıyla düzenlenen “Cumhuriyet Çocukları Şenliğine ilgi büyük oldu. Mini tenis, mini voleybol, basketbol, atletizm, okçuluk, masa tenisi, futbol ve mini golf gibi 10 farklı spor istasyonunda çocuklar hem eğlendi hem de spor yaptı.

Müzikal etkinliklerin yanı sıra tiyatroya da büyük önem veren Kuşadası Belediyesi, yıl boyunca seçkin oyunları kentle buluşturdu. Türkiye’nin önemli tiyatro sanatçıları ve grupları tarafından Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sergilenen oyunlar da konserler gibi sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Aynı zamanda Erkan Yücel Tiyatro Sahnesi’nde Kuşadası Belediyesi Tiyatrosu’nun yetişkin ve çocuk kursiyerleri tarafından sergilenen oyunlar da kentin kültür-sanat yaşamına önemli bir katkı sundu.

Kuşadası Belediyesi, KUSAV ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde bu yıl 3. kez düzenlenen Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu, 6 ülkeden 10 heykeltıraş’ın katılımıyla gerçekleşti. Mermer bloklara müzik teması ile şekil veren heykeltıraşlar tarafından yapılan birbirinden güzel heykeller geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi yine kentin farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenmeye başlandı.