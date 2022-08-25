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Kuşadalılar Balıkçılar Meydanı’nda doyasıya eğlendi
Kuşadası’nda yaz etkinliklerinin vazgeçilmez adresi olan Balıkçılar Meydanı, şarkıcı Harun Akın’ı ağırladı. Harun Akın ve orkestrası sahne performansıyla dinlemeye gelenlere harika bir akşam yaşattı.
AYDIN 25.08.2022, 15:22
Kuşadası’nda yaz etkinliklerinin vazgeçilmez adresi olan Balıkçılar Meydanı, şarkıcı Harun Akın’ı ağırladı. Harun Akın ve orkestrası sahne performansıyla dinlemeye gelenlere harika bir akşam yaşattı.
Yaz boyunca birçok ünlü ismi ağırlayan Balıkçılar Meydanı’nda son olarak Harun Akın sahne aldı. Şarkıcı Harun Akın orkestrasıyla birlikte söylediği hareketli şarkılar ve sahne performansı ile müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Şarkıcı, Kuşadası’nda sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Harun Akın “ Böyle güzel bir akşamda bu kadar güzel bir atmosferde sahne almak çok güzel. Siz değerli müzikseverlerle bu güzel ortamda bizi buluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ederim” dedi.
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