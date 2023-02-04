Kuşadalı minikler sertifika heyecanı yaşadı

Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde kente kazandırılan ’Anne-Baba Çocuk Merkezi’nde, okul öncesi eğitim programına katılan 3-6 yaş arası minikler, sertifika almanın heyecanını düzenlenen kep töreniyle yaşadı. Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kuşadası’nda çocuklarımız için yeni eğitim yuvaları açmaya devam edeceğiz” dedi.

Cafer Kotan Parkı’ndaki Güler Aydın Sosyal Tesisi’nde bulunan Anne-Baba Çocuk Merkezi’nde sertifika heyecanı yaşandı. Bu kapsamda merkezde uzman eğitmenler tarafından 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik verilen okul öncesi eğitim programının 2’ncisine katılan 25 çocuk için sembolik bir mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, kep takıp, cübbe giyen minklere Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari tarafından katılım sertifikası verildi. Minik öğrenciler daha sonra anne ve babalarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Törenden sonra ebeveynlere çay ve pasta, çocuklara ise meyve suyu ikramında bulunuldu.

Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Anne-Baba Çocuk Merkezi’nin çok önemli bir eğitim yuvası olduğunu belirterek, “Başkanımız Ömer Günel, İkiçeşmelik Mahallesi’nin geçtiğimiz yıl alt ve üst yapısını yeniledi. Daha sonra burada Taziye Evi ile Anne-Baba Çocuk Merkezini açtık. Çünkü İkiçeşmelik Mahallesi bizler için çok önemli. Kuşadası Belediyesi’nin bölgeye yatırımları devam edecek” diye konuştu.