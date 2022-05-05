Kuşadalı minik okurlar sevdikleri yazarlarla buluşacak

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde kurulan SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. SEYAKMER, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen atölye çalışmalarının yanı sıra sevilen çocuk kitapları yazarlarını da ağırlıyor.

Kapılarını açtığı günden bu yana çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla düzenli etkinlikler gerçekleştiren Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, 10-12 Mayıs tarihleri arasında çocuk kitapları yazarı Çiğdem Sezer’i Yeniköy İlkokulu, Kirazlı Selim Eren İlk ve Ortaokulu, Pakize Kamil Ortaokulu ile Yaylaköy ve Soğucak İlkokulu öğrencileriyle buluşturacak.

Söyleşiler 10 Mayıs’ta Yeniköy İlkokulu ile Kirazlı Selim Eren İlk ve Ortaokulu’nda, 12 Mayıs’ta Yaylaköy ve Soğucak İlkokulları’nda gerçekleşecek. 11 Mayıs’ta ise Pakize Kamil Ortaokulu öğrencileri Kuşadası Belediyesi’nin ulaşım desteği ile SEYAKMER’de yazar Çiğdem Sezer ile buluşacak. 12 Mayıs’ta da yazar Şaban Akbaba, Muzaffer İzgü Parkı’nda düzenlenecek bir söyleşi ile Reşat Nuri Güntekin İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelecek.

Her çocuğa bir kitap

Üç gün boyunca düzenlenecek söyleşilerle severek okudukları yazarlarla sohbet etme şansına sahip olacak ilk ve ortaokul öğrencilerine, söyleşiler öncesinde okuyabilmeleri için konuk yazarlar Çiğdem Sezer ve Şaban Akbaba’nın kitapları hediye edildi. Okullara ulaştırılan kitapları teslim alan öğrenciler Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.