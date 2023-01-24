Kuşadalı çocuklar yeni parklardan memnun

Kuşadası Belediyesi kentteki park ve yeşil alanların sayısını her geçen gün arttırırken bir yandan da mevcut parklardaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm mahallelere eşit ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla çalışan Kuşadası Belediyesi, son olarak Çınarköy Mahallesi’nde bulunan çocuk parkındaki oyun gruplarını baştan aşağıya yenileyerek çocukların eğlence alanlarını temiz ve konforlu bir hale getirdi.

Kuşadası’nda 7’den 70’e her kesime kaliteli hizmet sunmak için kesintisiz çalışan Kuşadası Belediyesi, çocukların açık alanda keyifli vakit geçirebilmesi için parklardaki oyun alanlarını yenilemeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çınarköy Mahallesi Merkez Sokak’ta bulunan çocuk parkının oyun gruplarını baştan aşağı yeniledi. Ayrıca hava şartları ve uzun süreli kullanımdan kaynaklı sökülme ve tahribat oluşan zemindeki kauçuk yenisiyle değiştirilerek daha sağlıklı bir yapıya kavuşturuldu. Oyun gruplarının değiştirilmesi ile çok mutlu olan Çınarköylü çocuklar parkta oynamanın tadını çıkarmaya başladı.