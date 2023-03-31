Kuşadalı çocuklar, "Anne, Baba Çocuk Eğitim Merkezi" sayesinde kütüphane ile tanıştı

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine ve ebeveynlerin bilgilenme sürecine katkıda bulunmak amacıyla kente kazandırılan ’Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi’nde Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cafer Kotan Parkı’ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi’nde Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi’nde Kütüphane Haftası çerçevesinde çocuklara kitapları tanıtmayı ve sevdirmeyi hedefleyen atölyeler düzenlendi. Okul öncesi eğitimi uzmanları eşliğinde gerçekleşen atölyelerde çocuklar kendilerine verilen çeşitli malzeme ve boyaları kullanarak resim yaptı. Atölye çalışmalarının ardından çocuklar Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde hizmete açılan Kitap ve Kütüphane Kafe’yi gezerek kendi yaş gruplarına uygun kitaplarla ve kütüphane ile tanıştı.