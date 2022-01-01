banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan yeni yıl mesajı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan yeni yıl mesajı
Doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı
Doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı
WhatsApp'ta adınızı nasıl gizleyebilirsiniz?
WhatsApp'ta adınızı nasıl gizleyebilirsiniz?
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Kurulduğu günden bu yana bu derneğin başkanı hiç değişmedi

Aydın’da faaliyet gösteren Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği’nin başkanı, kurulduğu günden bu yana hiç değişmedi. Kurucu başkan olarak 23 yıldır görevini yürüten Sevil Esin; “Üyelerimiz takdir ettiği sürece görevime devam edeceğim” dedi.

AYDIN 01.01.2022, 11:48
Kurulduğu günden bu yana bu derneğin başkanı hiç değişmedi

Aydın’da faaliyet gösteren Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği’nin başkanı, kurulduğu günden bu yana hiç değişmedi. Kurucu başkan olarak 23 yıldır görevini yürüten Sevil Esin; “Üyelerimiz takdir ettiği sürece görevime devam edeceğim” dedi.

Aydın’da yaşayan 61 yaşındaki Sevil Esin, 1998 yılında şehit aileleri ile birlikte kurdukları derneğin başkanlık görevini 23 yıldır sürdürüyor. 12 dönemdir Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği’nin başkanlık görevini yürüten Esin, kuruldukları günden bu yana tek başkan olmasını ise üyelerinin takdiri ve gönüllülük esasıyla yaptıkları çalışmalar olduğunu belirtiyor. 23 yıldır şehit ailelerini ziyaret ederek sorunlarıyla ilgilenen Esin, amaçlarının şehit ailelerinin ve gazilerin unutulmamasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Eşi Jandarma Üsteğmen Mehmet Esin’in, Şırnak’ta 1985 yılında hain terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit düştüğünü ve şehit ailesi olmanın ne olduğunu o zaman öğrendiğini ifade eden Esin; “Şehit yakını olmak gurur verici ama aynı zamanda üzücü bir şey sonuçta sevdiğiniz birini kaybediyorsunuz. Bu sebeple 1998 yılında diğer şehit aileleri ve gazilerimizin de desteği ile bir dernek kurmaya karar verdik. Artık derneğimiz kuruldu ve tüm aileler beni başkan seçtiler. O günden beri derneğimizin başkanlığını büyük onur ve gururla devam ettiriyorum. Bu görev bana verildiği zaman çok etkilendim. Ben de bir şehit eşiyim. Şehit eşi olmak hem gururlu hem onur verici ama bir o kadar da acı. Çünkü genç yaşta olan, hayalleri olan sevdiğiniz birini kaybediyorsunuz. Uzun süre etkisinden kurtulamadım. Eşim şehit olduğu zaman 22 aylık bir çocuğumuz vardı ve oğlum babasını hiç tanımadı” dedi.

Derneğin kuruluş amacının şehit ve gazi ailelerinin unutulmamasını sağlamak olduğuna dikkat çeken Esin; “Ben şehit aileleri ve gazilerin başkanlığını üstlendiğim zaman amacımız bu ailelerin kaybolması önlemek ve birbirleriyle tanışmalarını sağlamak oldu. Aynı zamanda şehitlik ve gazilik unvanlarının vatandaşlarımız tarafından daha anlaşılır olmasını ve bir farkındalık oluşmasını istedik. Bizler şehit ailelerini el üstünde tutan bir milletiz ama kendi başına geldiği zaman insan biraz daha özel ilgi istiyor ve şehit ailelerinin sayısının, duygularının, çabalarının bilinmesi adına bir çalışma yaptık. Bu kapsamda her yere gittik, şehit ailelerine ulaştık. Şehit ailelerinin ve gazilerin kaybettiklerinin sevgi ve ilgi ile yerine gelebileceğini farkettim ve bunu başarabilmek için elimden geleni yapmaya amaç edindim. Bu anlamda Aydın’da bu ilgiyi gördüğümüzü düşünüyorum” dedi.

“Yardım toplayan bir dernek değiliz”

Aydın genelinde 250’nin üzerinde terör şehidi aile olduğunu ifade eden Esin, detaylı bir liste hazırladıklarını sözlerine ekleyerek “Biz derneğimizi kurduğumuzda elimizde hiçbir doküman ve liste yoktu. Sadece böyle bir yapılanmayı duyup gelen vatandaşlarımız getirdiği bilgiler vardı ama bu da gerçek liste olmadı tabi. Biz ilgili kurumlara bizzat giderek ellerindeki listeleri tek tek topladık ve Aydın’daki şehit ve gaziler için detaylı bir liste oluşturduk. Bu liste toparlanma adına bir başlangıç oldu bizim için. Aileler birbirlerini tanıdı. Derneğimizdeki ailelerimizin de taleplerini gerekli yerlere iletilmesi ve çözüme kavuşturulması konusunda köprü oluyoruz. Her şeyden önce derneğimizin kurulması ile birlikte şehit ve gazi ailelerinin unutulmasının önüne geçtik. Bizler yardım toplamaya çalışan dernek de değiliz. Yani bizim amacımız yardım toplamak değil, şehit ailelerinin unutulmamasını sağlamak” dedi.

Geçtiğimiz günlerde genel kurul heyecanı yaşadıklarını ve tek liste ile gidilen seçimde görev süresinin 3 yıl daha uzadığını sözlerine ekleyen Esin; “Üyelerimiz beni 23 yıldır dernek başkanı olarak seçiyorlar. Çünkü ben de her aileyi sürekli telefon ile ararım. O ailelerimiz de her aradıklarında bana ulaşabileceklerini ve yanlarında olacağımı bilirler. Zaman mefhumu gözetmeksizin gönüllülük esasıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz bu dernekten para almadan gönüllülük esası ile çalışırız. Çünkü şehit aileleri bizim için ‘en’dir. Onlardan başka en üstün birşey yok. Derneğimiz kurulduğu günden bu yana tek başkan ben oldum, hiç değişmedi. Sevgili üyelerimiz beni seçtiler teşekkür ediyorum ve onlar seçtikleri sürece ben bu görevden ayrılmayı düşünmüyorum. Kurucu başkan olarak çıktığım bu yolda onların istekleri doğrultusunda görevime devam ediyorum. Bu zamana kadar başka bir adayımız da olmadı, hep tek liste ile seçimlerimize gittik. Geçtiğimiz günde genel kurulumuzu yaptık. Sağolsun üyelerimiz yine tek liste ile beni başkan seçtiler. Ben de onların sesi olmaya devam edeceğim” dedi.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8