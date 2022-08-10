Kuru incirde sektör sorunları masaya yatırıldı

Kuru incir ihracatının yaklaşık 86’lık payını karşılayan Aydın’da, kuru incir sektörünün sorunları masaya yatırıldı.

Aydın Ticaret Borsası koordinesinde 2022-23 Sezonu Kuru İncir Sektör Toplantısı gerçekleştirildi. Borsanın konferans salonunda iki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantıda, sektörün sorunları masaya yatırılırken üreticilerin talepleri ve çözüm önerileri de görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın’ın kuru incir sektöründe lokomotif olduğuna dikkat çekerek, her fırsatta sektörün sorunları ve taleplerini yetkili mercilere ilettiklerini belirtti.

Aydın’da 2021 yılında yaşanan kuraklık sebebi ile üreticilerin zor bir dönem geçirdiğini hatırlatan Çondur, “2021 yılında ilimizde yaşanan kuraklık sebebi ile üreticilerimiz zorlu bir dönem geçirdi. 2021-22 sezonunda ülkemizde toplam 71 bin 250 ton kuru incir tescili yapılmış olup, bu tescilin 60 bin 104 tonu ilimize aittir. Dünya incir üretimi ihracatında 1. sırada yer alan ülkemizde 2021 yılında gerçekleşen kuru incir ihracatı 59 bin 333 tondur. İlimizden ise 51 bin 170 ton kuru incir ihracatı gerçekleşmiştir. Borsamız tarafından yapılan soğuk hava deposu faaliyete geçtiği zamandan bu yana yaklaşık 6 bin ton incir depolanmaktadır. Borsamız, üretimde dünya lideri olduğumuz kuru incir sektöründe yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini katıldığı her toplantıda yetkili mercilere iletmiştir” dedi.

“Çözüm için çalışmalarımız devam edecek”

Üreticiler için sembolik de olsa prim desteği verilmesini talep ettiklerin ifade eden Çondur; “Ülkemizin önemli tarımsal ihracat ürünlerinden olan kuru incire prim desteği sağlanmaması nedeniyle üreticilerimizin sorun yaşadığını belirterek sembolik de olsa üreticilerimize prim desteği verilmesinin fayda sağlayacağını ve büyük bir ölçüde kayıt dışı ekonomiyi engelleyeceğini bildirdik. Kuru incir ihracatında yaklaşık yüzde 86’lık pay sahibi olan ilimizde Zirai Karantina Müdürlüğü bulunmamasından dolayı ihracatçılarımızın yaşadığı sorunları dile getirerek konu ile ilgili talebi Bakanlığa ilettik. Borsamız sektöre dair sorun, çözüm önerileri ve talepleri tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği sektör toplantıları ile konuların çözüme kavuşması için yetkili merciler ile istişarelerde bulunmaya devam edecektir. Bu çerçevede sektör toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyor, kuru incir sezonumuzun da hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Son 3 senedir istikrar sağladık”

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay, “Öncelikle yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Kuru incirin bölgemiz için stratejik bir ürün, ülkemiz için ise prestij ürünü olduğunu belirtmek isterim. Rakibi de yok. O sebeple kuru incire hepimizin, ihracatçıların, üreticilerin gereken önemi vermesi gerekiyor. Son 3 senelik kuru incir ihracatımız 60 ile 70 bin ton arasında değeri ise 220 ile 250 milyon dolar arasında seyrediyor. Bu değerlere çıkana kadar hep birlikte çok uğraş verdik ama son 3 senedir bu değer aralığında takıldık. Kuru incir ihracatını sezonluk olarak ülkeler dağılımına baktığımızda ise birinci sırada Fransa yer almakta ve Fransa’yı Almanya ve Amerika takip etmektedir. Son 3 senedir ihracat bir istikrara kavuştu” ifadelerini kullanarak katılımcılara incir ihracatı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

“Rekolte tahmin çalışmalarımız devam ediyor”

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, “İncir, üretiminde lider olduğumuz stratejik ürünlerden birisi. İlimizde toplam 37 bin hektar incir üretim alanı mevcut. Bu alanlarımızda toplamda 7 milyonu aşkın incir ağacımız mevcut ve bu alanların yüzde 31’inde organik tarım yapılmakta. İlimiz yıllar itibariyle 65-70 bin ton aralığında bir rekolteye sahip. geçtiğimiz yıl aşırı sıcaklar dolayısıyla rekoltede biraz düşüş oldu. İncirin yüzde 85’ini Aydın olarak biz üretiyoruz. Dünya üretiminin ise yüzde 65’ini ilimiz üretiyoruz. İlimizde toplam 166 depomuz var 170 adet de incir işleme tesisimiz mevcut. Şuan itibariyle kuru incirde rekolte tahmin çalışmalarımız devam ediyor. 8-12 tarihleri arasında. İnşallah 12 Ağustos günü de yaptığımız toplantının ardından rakamları belirleyip Bakanlığımıza sunacağız. İl Müdürlüğü olarak her yıl yaptığımız gibi bu yıl da incir işletmelerinde denetimlerimiz aralıksız olarak devam etti. 2022 yılında bugüne kadar 117 denetim gerçekleştirdik. 2022 yılının ilk 6 ayı itibariyle de 55 toplantı ile toplam 823 çiftçimize ulaşılmıştır. Son 3 yılda Ege İhracatçılar Birliği’nin işbirliği ile yaklaşık 41 bin adet incir fidanı, 35 bin adet kurutma kereveti, 3 bin 560 adet örtü altı fide ve 20 bin adet de ekşilik böceği tuzağı dağıtıldı. Gün boyunca incir alanlarımızı hastalık veya diğer olumsuz koşullar yönüyle sürekli gözetim altında bulunduruyoruz. Geçen yıla göre iyi bir seviyedeyiz bu yıl beklentimiz uzun yıllar ortalamasına göre bir rekolte bekliyoruz. Uzun yıllar ortalamamız bizim 65-70 bin tondur. Sezonun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.